Курс доллара США продолжает расти в ожидании итогов заседания ФРС

Курс доллара США в среду продолжает слабо повышаться после подъема по итогам предыдущих торгов.

На этой неделе проходят заседания руководства сразу трех крупнейших мировых центробанков (Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Японии), и все внимание участников рынка сосредоточено на них.

Евро торгуется утром в районе $1,1748 против $1,1745 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в среду в районе 129,95 иены по сравнению со 129,64 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,61 иены против 110,37 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,03%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.

Аналитики Credit Agricole прогнозируют, что евро достигнет $1,26 к концу этого года. Эксперты Societe Generale ожидают роста стоимости единой европейской валюты до $1,3 в следующие 6-12 месяцев. В JPMorgan полагают, что к середине следующего года курс будет находиться в районе $1,23.

Экономисты не ожидают изменения денежно-кредитной политики в еврозоне и Японии, однако глава ЕЦБ Марио Драги может дать сигнал о завершении программы выкупа активов в текущем году.

Подавляющее большинство экспертов ожидают увеличения стоимости кредитования в США. Фьючерсный рынок в среднем оценивает в 91,3% шансы на повышение базовой процентной ставки на июньском заседании ФРС до 1,75-2% годовых с нынешних 1,5-1,75%, свидетельствуют данные CME Group.

Кроме того, после окончания заседания представители американского ЦБ опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале.

Многие эксперты ожидают, что Федрезерв улучшит прогнозы роста потребительских цен, а также экономики в целом, а также может увеличить прогноз числа повышений ставки в 2018 году до четырех (включая мартовское и июньское) на фоне ускорения инфляции и активного подъема на рынке труда. Мартовские точечные графики прогнозов (dot plots) указывали на то, что ФРС предполагает поднять ставку три раза в 2018 году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство труда страны. Результат совпал со средними ожиданиями экспертов.

При этом по сравнению с маем 2017 года цены подскочили на 2,8% в годовом выражении, что является рекордным повышением за шесть лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 2,7%. В апреле этот показатель составлял 2,5%.