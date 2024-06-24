Кулеба привітав нового главу МЗС Північної Македонії з призначенням на посаду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Тимчо Муцунського (Timco Mucunski) з призначенням на посаду нового міністра закордонних справ і торгівлі Північної Македонії, очікує на спільну роботу з інтеграції України до ЄС.

"Вітаю Тимчо Муцунського з призначенням на посаду міністра закордонних справ і торгівлі Північної Македонії. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої успішної співпраці, спрямованої на відновлення миру та справедливості для України та Європи. Я також очікую спільної роботи щодо нашої інтеграції в ЄС", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Як повідомлялося, після дводенної парламентської сесії, 22 і 23 червня 2024 року, було обрано новий уряд Північної Македонії з мандатом на чотири роки, що стало результатом парламентських виборів, які відбулися 8 травня цього року.