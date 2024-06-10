Дипломатія

17:45 10.06.2024

У Києві відбувся урочистий прийом з нaгоди 78-ї річниці проголошeння Італійської Рeспубліки

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У Києві відбувся урочистий прийом з нaгоди 78-ї річниці проголошeння Італійської Рeспубліки

Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо провів урочистий дипломатичний прийом з нагоди 78- ої річниці проголошення Італійської Республіки на знак солідарності з Україною та співвітчизниками, які зараз проживають та працюють в Україні.

Каденція Надзвичайного і Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо Дзадзо завершується вже наприкінці червня цього року. На своєму останньому Національному святі в якості Посла Італії в Україні дипломат радо вітав поважних гостей.

На урочистий захід завітали глави дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні, представники керівництва органів державної влади, у тому числі, заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, бізнесмени, члени італійської діаспори, освітяни та культурні діячі.

Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо в своїй вітальній промові зазначив, що і цього року в Києві відзначається День проголошення Італійської Республіки знову в трагічних умовах через російське вторгнення в Україну.

«Ми поруч з країною, яка бореться за захист таких цінностей, як свобода, та за власну національну ідентичність, і ми продовжимо надавати нашу всебічну підтримку стільки, скільки це буде необхідно для досягнення справедливого та сталого миру», - сказав дипломат.

Посол наголосив, що Італія, як відповідальна держава-член Європейського Союзу, НАТО та G7, продовжить надавати Україні всебічну підтримку на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, в політичній, економічній, військовій та гуманітарній сферах.
У своїй промові пан Посол також підкреслив, що Україна є пріоритетною темою італійського головування у «Групі Семи» й нагадав, що перший Саміт лідерів країн G7 Прем’єр-міністр Італії пані Джорджа Мелоні скликала саме у Києві, в день других роковин початку російської агресії та зазначив, що Президента України Володимира Зеленського запрошено на наступний Саміт лідерів у Борго Еньяція.

На завершення Глава Дипломатичної місії нагадав, що у 2025 році Італія прийматиме Ukraine Recovery Conference, що свідчить про довготривале зобов’язання Італії стосовно економічної відбудови України та висловив сподівання, що скоро буде досягнуто справедливого і тривалого миру для України з повагою до її суверенітету, територіальної цілісності  з гарантіями безпеки для її майбутнього.

Італія визнала незалежність України 28 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини з Італійською Республікою встановлено 29 січня 1992 року.

Теги: #італійська_республіка #посол

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