Дипломатія

17:18 06.06.2024

У Києві відбулася презентація ресурсного центру "Будинок мами"

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У Києві відбулася презентація ресурсного центру "Будинок мами"

Посол Дархан Калетаєв взяв участь у презентації ресурсного центру "Будинок мами" в Києві.

У презентації взяли участь представники секретаріату першої леді, Міністерства закордонних справ України, ЮНІСЕФ, офісу омбудсмена України, Київської державної міської адміністрації, Національної дитячої спеціалізованої клініки "ОХМАТДИТ", Торгово-промислової палати України, надзвичайні та повноважні посли і дипломати європейських держав і країн СНД, акредитовані в Україні, українські підприємці, представники ЗМІ та ін.

Проєкт реалізується Громадським фондом "Ана үйі" за підтримки посольства республіки Казахстан в Україні.

Виконавча директорка громадського фонду "Ана үйі" Ажаркул Клишбаєва під час презентації поінформувала про перший рік роботи ресурсного центру "Будинок мами". З липня 2023 року до теперішнього часу 18 жінок отримали необхідну допомогу, внаслідок чого 24 дитини уникли потрапляння до інтернатних закладів. Фонд планує відкрити аналогічні установи в інших регіонах України.

Проєкт реалізується в Узбекистані, Киргизстані, Туреччині, Малайзії, Азербайджані.

Теги: #казахстан #будинок_мами

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