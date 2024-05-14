Голови парламентів України та Туреччини обговорили активізацію співпраці законодавчих органів
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Великих Національних Зборів Туреччини Нуман Куртулмуш обговорили активізацію міжпарламентського співробітництва.
"Нині наявний високий рівень міжпарламентських відносин - це важлива складова спільних стосунків наших країн, яку підтримують наші президенти, уряди та народи", - цитує Стефанчука пресслужба апарату Верховної Ради на зустрічі з Куртулмушем у вівторок в Анкарі.
Сторони також обговорили роботу груп дружби та прискорення започаткування контактів парламентських комітетів, зокрема, з питань міжнародних справ і нацбезпеки та оборони.
Стефанчук відзначив роль Туреччини у створенні та діяльності Міжнародної Кримської платформи, і наголосив, що розраховує на особисту участь Куртулмуша в третьому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.
"Туреччина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, робить достатньо зусиль для досягнення сталого і справедливого миру", - сказав Стефанчук, наголосивши на важливості реалізація Формули миру президента України Володимира Зеленського.
Він наголосив, що Україна розраховує на участь президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Глобальному саміті миру в Швейцарії.
Зі свого боку Куртулмуш зазначив, що Туреччина підтримує Україну в її боротьбі за незалежність і суверенітет.
"Ми висловлюємо Україні підтримку в поверненні всіх окупованих територій, не тільки Криму, і ми виступаємо за стійкий і справедливий мир", - сказав Куртулмуш.
Він висловив сподівання на якнайшвидше закінчення війни і перехід до етапу відновлення України, у чому Туреччина допоможе Україні.
Як повідомлялося, Стефанчук 13-15 травня перебуває з офіційним візитом у Туреччині.