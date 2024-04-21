Дипломатія

19:24 21.04.2024

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році

1 хв читати

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році, в якому передбачено бюджетну підтримку 2,4 млрд канадських доларів, повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо додатковий пакет підтримки від Канади в представленому бюджеті на 2024 рік.

Бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд канадських доларів (з яких 2 млрд уже перераховано через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн надійдуть найближчими місяцями.

1,6 млрд канадських доларів у рамках нової 5-річної програми військової допомоги відповідно до Угоди про безпеку, підписаної в Києві 24.02.2024 року.

216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відновлення України.

76 млн канадських доларів для фінансування проєктів у рамках програми з підтримання миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування", - написала Ковалів.

Також, підкреслила посол, у бюджеті наголошується на плані уряду Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, зокрема шляхом конфіскації суверенних активів РФ.

Джерело

Теги: #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:25 18.04.2024
Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

20:43 11.04.2024
Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

14:01 10.04.2024
Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю

Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю

04:55 09.04.2024
Канада зобов'язується збільшити витрати на оборону під тиском США - ЗМІ

Канада зобов'язується збільшити витрати на оборону під тиском США - ЗМІ

21:48 05.04.2024
У Торонто відкрився фестиваль українського кіно

У Торонто відкрився фестиваль українського кіно

12:27 04.04.2024
Генконсульство України в Торонто відправило генератори в Харківську область - Ніколенко

Генконсульство України в Торонто відправило генератори в Харківську область - Ніколенко

23:46 27.03.2024
Канада відправила півтори сотні одиниць військової техніки до Латвії

Канада відправила півтори сотні одиниць військової техніки до Латвії

11:26 21.03.2024
Україна отримала CAD2 млрд від Канади

Україна отримала CAD2 млрд від Канади

12:22 20.03.2024
Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

20:31 19.03.2024
Міноборони України про 20-ту зустріч у форматі "Рамштайн": Канада виділить $40 млн у межах чеської ініціативи і $7,5 млн на прилади нічного бачення

Міноборони України про 20-ту зустріч у форматі "Рамштайн": Канада виділить $40 млн у межах чеської ініціативи і $7,5 млн на прилади нічного бачення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

ОСТАННЄ

В Києві відсвяткували всесвітній день мальбека

Україна відкрила посольство в Руанді

Лідери Китаю та Німеччини досягли взаєморозуміння з низки питань, що стосуються української кризи

В кінотеатрі «Жовтень» стартував «12-й тиждень австрійського кіно»

Україна рішуче засуджує масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль - МЗС

Блінкен має намір найближчим часом обговорити із союзниками ситуацію у зв'язку з ударами Ірану по Ізраїлю

Ізраїль поновив навчальні курси для українських психологів - посольство України

Міжурядові консультації дадуть поштовх і для реалізації проєктів між містами та громадами України і Словаччини - Шмигаль

Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

Спецпредставник США Пріцкер, голова Ексімбанку Льюїс і заступник радника з нацбезпеки Сінгх прибули до Києва - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА