Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році, в якому передбачено бюджетну підтримку 2,4 млрд канадських доларів, повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо додатковий пакет підтримки від Канади в представленому бюджеті на 2024 рік.

Бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд канадських доларів (з яких 2 млрд уже перераховано через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн надійдуть найближчими місяцями.

1,6 млрд канадських доларів у рамках нової 5-річної програми військової допомоги відповідно до Угоди про безпеку, підписаної в Києві 24.02.2024 року.

216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відновлення України.

76 млн канадських доларів для фінансування проєктів у рамках програми з підтримання миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування", - написала Ковалів.

Також, підкреслила посол, у бюджеті наголошується на плані уряду Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, зокрема шляхом конфіскації суверенних активів РФ.

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