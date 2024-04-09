Міністр закордонних справ КНР виклав базові принципи китайської сторони щодо розв’язання гострих міжнародних та регіональних проблем

9 квітня 2024 року член політбюро ЦК КПК, Міністр закордонних справ КНР Ван Ї виклав базові принципи китайської сторони щодо розв’язання гострих міжнародних та регіональних проблем.

Ван Ї заявив, що основна позиція, якою керується Китай при розв’язанні гострих проблем, полягає у наступних принципах.

По-перше, необхідно дотримуватися Цілей і Принципів Статуту ООН, а також захищати основні норми міжнародного права та міжнародних відносин.

По-друге, потрібно розглядати мир як найвищу цінність, активно сприяти проведенню мирних переговорів та стимулювати відповідні сторони усувати розбіжності шляхом діалогу та компромісів.

По-третє, слід належним чином враховувати обґрунтовані занепокоєння всіх сторін і прагнути пошуку довгострокового рішення, яке може усунути як наслідки проблеми, так і причини її виникнення. По-четверте, слід дотримуватися справжнього мультилатералізму, виступаючи проти будь-якого прояву формувань блоків країн та протистояння між ними, що особливо важливо для Азійсько-Тихоокеанського регіону.