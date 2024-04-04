Дипломатія

23:27 04.04.2024

USAID надало Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги

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USAID предоставило Украине генераторы, теплоэнергетические когенерационные установки и машин экстренной помощи

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало окремим регіонам України ще сотню генераторів, теплоенергетичних когенераційних установок і машин екстреної допомоги, повідомляє посольство США в Україні.

"У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, Агентство США з Міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок і 13 машин екстреної допомоги для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах і Чернівцях", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #usaid

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