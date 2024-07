Чи має право податкова служба штрафувати українські КУА, які зареєстрували свої інвестфонди на сайті податкової США

Дмитро Михайленко, голова Комітету підприємців з податкових питань при ТПП України

Не секрет, що останнім часом Податкова служба активізувала фіскальну роботу, намагаючись наповнити бюджет, зокрема, і за рахунок явних прогалин податкового законодавства. Так, гравці фондового ринку вже могли відчути на собі тягар штрафних нарахувань в кінці 2023 – на початку 2024 після скасування мораторію на перевірки та закінчення періоду для подання звітів про підзвітні рахунки за правилами FATCA.

І штрафи відверто не малі: за 2020 рік - 600 тис. грн., за 2022 – 650 тис. грн. Таким чином, податкова має право перевірити всі періоди, дані по яким були "закриті" мораторієм та одразу застосувати штраф у розмірі 1 млн. 250 тис. грн.

В чому черговий (основний) фокус? Застосування правил FATCA регламентовано Податковим кодексом таким чином, що його норм залишили більше питань, аніж відповідей щодо правил застосування Угоди. Зокрема, незрозумілим залишається для представників фондового ринку (зокрема компаній з управління активів (КУА) та інвестиційних фондів (ІСІ)) чи підпадають вони під зобов’язання, передбачені правилами FATCA та, відповідно, чи мають право контролюючі органі застосовувати до них штрафні санкції.

Адже обов’язок звітування за правилами FATCA логічно витікає із наявності рахунків або пов’язаних осіб. Так, ніби все просто – немає в складі власників (беніфіціарів) та/або клієнтів - резидентів США: обов’язку звітування за правилами FATCA не має виникати.

Водночас чіткий перелік фінустанов, що зобов’язані подавати звіти про підзвітні рахунки, було встановлено регулятором ринку, прямо уповноваженим на таку функцію положеннями ПК України (п. 14.1.257-1), що регламентують основи застосування правил FATCA. Так, згідно Рішення НКЦПФР "Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів" № 578 від 06.10.2020 до таких установ віднесено небанківські фінансові установи, що ровадять професійну діяльність на ринках капіталу, а саме: субброкерську діяльність, брокерську діяльність, діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, депозитарну діяльність депозитарної установи.

Тобто Інститутів спільного інвестування в даному переліку немає.

Проте… не все так просто на думку фіскалів. Позиція Податкової, підтримана Мінфіном, чітко пов’язує виникнення обовязку звітування за правилами FATCA із присвоєнням GIIN (із посиланням на положення п. 4 Угоди FATCA).

Окреслене питання прямо пов’язане і з питанням щодо обов’язковості присвоєння GIIN (Global Intermediary Identification Number) - ідентифікаційного номеру, що надається Службою внутрішніх доходів США для цілей звітування відповідно до Угоди FATCA). Водночас чітка була позиція і Нацбанку, викладена ще у 2021 р.: Угода FATCA та законодавство України не вимагає від інших фінансових установ, крім встановлених у Рішенні НКЦПФР № 578 від 06.10.2020, зокрема, отримання спеціального реєстраційного номера GIIN.

Водночас, деякі ІСІ, попри прямо встановлену регулятором позицію щодо обов’язку реєструватися в системі СВД США – продовжували здійснювали таку реєстрацію. Мотиви, за якими фінансові установи отримують GIIN, зокрема, обумовлена наступним:

1. Доступ до фінансових ринків США: Без GIIN фінансова установа може втратити доступ до співпраці з банками США і фінансовими інститутами.

2. Вимоги банківських установ: умова для відкриття банківських рахунків;

3. Репутація та довіра: Наявність GIIN свідчить про дотримання міжнародних податкових норм, що підвищує репутацію установи серед міжнародних партнерів.

Втім, отримання номера GIIN не автоматично перетворює українську фінансову установу на "підзвітну установу" відповідно до FATCA.

Аналогічним чином, отримання іноземцем податкового номеру в Україні не призводить до обов’язку подавати щорічні декларації щодо майна і доходів, якщо згаданий платник податків не отримував оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами.

Так, відповідні положення податкового ззаконодавства США містять пряму згадку про непідзвітні фінансові установи (nonreporting IGA FFIs), які, водночас, зобов’язані отримувати GIIN. Потрібно враховувати правило, що чітко встановлено в розділі 1471 Податкового кодексу США: фінансові установи України, які відповідають певним критеріям, вважаються такими, що виконують вимоги цього розділу. Це означає, що вони дотримуються правил FATCA без необхідності подавати звітність про клієнтів чи власників рахунків – резидентів США.

А Додаток II Угоди передбачає повне звільнення від звітування за FATCA для певних категорій суб’єктів, наприклад,

- Суб’єкт господарювання, який є фінансовою установою України тільки тому, що він є виключно інвестиційною компанією, за умови, що кожний безпосередній власник частки акціонерного капіталу компанії є фактичним власником звільненим від виконання вимог (пункт "D" Розділу II Додатку II Угоди FATCA). Або інвестиційна компанія, створена в Україні, яка регулюється як колективний інвестиційний фонд, за умови, що усі частки колективного інвестиційного фонду (включаючи боргову участь вище $50 тис), зберігаються чи проводяться через одного чи більше фактичних власників, звільнених від виконання вимог (пункт "Е" Розділу IV Додатку II Угоди FATCA);

Таким чином, якщо компанія/ фонд повністю відповідає хоча б одному із зазначених моделей з Додатку II Угоди FATCA, а його фактична діяльність згідно звітності підтверджує відповідність окресленим критеріям – така компанія/ фонд автоматично звільняються від звітування про рахунки згідно правил FATCA, і отже від штрафів, що пов’язані із неподанням такої звітності

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - це закон США, прийнятий для боротьби з ухиленням від сплати податків громадянам США та резидентами, які мають фінансові рахунки за кордоном. Відповідно до цього закону, іноземні фінансові установи (FFI) зобов'язані повідомляти Податкову службу США (IRS) про рахунки, що належать американським клієнтам.

Окрім приєднання FATCA, 20 березня 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2970-ІХ в якому врегульовується порядок застосування про CRS (Загальний стандарт звітності) -загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS), схвалений Радою Організації економічного співробітництва та розвитку 15 липня 2014 року (із змінами та доповненнями)" (п.п. 14.1.59-1 ПКУ).

З 1 липня 2023 року Закон 2970-ІХ вимагає від підзвітних фінансових установ України застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи є рахунки підзвітними.