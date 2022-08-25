Економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень не раніше 2026 року

Артем Щербина, директор з інвестицій, голова офісу R&D Capital Times

Згідно з базовим сценарієм* номінальний ВВП України становитиме 145 млрд дол. (проти 200 млрд дол. у 2021 р.), а економіка скоротиться на 34% за підсумками 2022 р. У подальшому, українська економіка розвиватиметься в діапазоні 130-160 млрд дол. в рік протягом 2023-2024 рр., отримуючи значні фінансові ресурси з-за кордону на підтримку бюджету та відновлення інфраструктури.

На довоєнний рівень економіка України вийде не раніше за 2026 р. за умови відсутності нової ескалації на війні.

Констатуємо, що Україна від початку війни живе за трьома валютними курсами: офіційний, банківський та готівковий. Вважаємо, що НБУ не змінить політику фіксованого курсу до закінчення активної фази бойових дій в Україні (ІІ-ІІІ кв. 2023 р.), проте підвищення самого курсу на горизонті 6 місяців оцінюємо як цілком ймовірне рішення регулятора.

У структурі видатків бюджету доля Оборони зросла з 6-9% до 30-40% в місяць. Така тенденція, звісно, буде зберігатися поки йде війна. Дефіцит бюджету невпинно збільшувався від березня, та на кінець 1П2022 р. досягав 348 млрд грн (11,9 млрд дол.). Проте, Міністерству фінансів вдалося налагодити роботу з кредиторами та стабілізувати кошторис у розділі видатків. Ми очікуємо, що у другому півріччі 2022 р. дефіцит бюджету не перевищуватиме 500 млрд грн до грудня, коли традиційно відбувається збільшення видатків. У підсумку, за 2022 рік дефіцит бюджету досягне 800 млрд грн (або 21,9 млрд дол.), що складатиме 17% ВВП України.

У соціальній сфері війна зумовила величезний стрибок рівня безробіття до 35%. Через глибокий спад економічної активності та міграцію значна частина населення втратила роботу. Якщо порівнювати ситуацію в Україні з країнами колишньої Югославії, про що звітує НБУ, навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше, через довгострокові наслідки війни. До того ж, існує великий ризик формування депресивних регіонів у прифронтовій зоні.

Поліпшити поточну оцінку розвитку економіки України у найближчі роки може низка факторів, серед яких, звичайно, перемога України у війні і капітуляція росії та білорусі. А також:

Збільшення фінансової та воєнної підтримки України з боку держав-партнерів та ключових міжнародних фінансових організацій

Успішність малої приватизації та реформи інвестиційної політики та судової системи в Україні для залучення іноземних коштів у процесі великої приватизації

Повернення значної частини вимушених мігрантів з-за кордону

Створення спеціальних економічних зон (пільгове оподаткування)

Підвищення світових цін на зернові та олійні культури

Завершення циклу жорсткої монетарної політики в США та Европі.

* Базовий сценарій передбачає завершення активних бойових дій на 80% території України в ІІ кв. 2023 р. Під завершенням активної фази бойових дій розуміється припинення перманентного ракетного обстрілу території України за межами фронту, використання території білорусі армією рф для дислокації ракетних військ та артилерії, наявність багатосторонніх дипломатичних перемовин.