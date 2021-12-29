Уряд збільшив фінансування культури на 34% у наступному році

Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України

Розвиток культури полягає у правильному визначенні стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів і конкретних проектів, і під час підготовки державного бюджету на 2022 рік вдалося зберегти закладені в минулих роках пріоритети розвитку галузі культури, а також створити умови для подальшого їх розвитку.

Так, на галузь культури у державному бюджеті виділено 9,7 млрд грн, що на 2,4 млрд грн, або на 34,3 % більше показників 2021 року.

Однією з найпоширеніших форм мистецтва в сучасному світі є кінематограф, який сприяє покращенню іміджу України в світі.

Для підвищення престижу українського кіно, сприяння збільшенню кількості виробленого національного кінопродукту в державному бюджеті на 2022 рік передбачено 1,7 млрд гривень. Ці видатки планується спрямувати на завершення у наступному році 85 фільмів і проведення 120 заходів з популяризації національних фільмів.

Одночасно Український культурний фонд продовжує роботу зі сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення широкого доступу громадян до національного культурного надбання.

Так, у 2022 році на підтримку та створення якісних інноваційних культурних проектів і сучасних креативних продуктів за сприяння Українського культурного фонду передбачено 703 млн гривень.

Ці кошти будуть спрямовані на фінансову підтримку стипендіатів для створення мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців.

Також на фінансову підтримку 433 проектів за 14 програмами, зокрема й за програмами міжнародного партнерства, програмою «Інклюзивне мистецтво», яка спрямована на розвиток потенціалу митців з інвалідністю, активне залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя в Україні та промоцію інклюзивного мистецтва в українському суспільстві, програмою «Діти культури», яка має сприяти розвитку дитячого потенціалу в культурному секторі.

Як бачимо, спектр охоплення фінансовою підтримкою різних категорій митців досить широкий. Це дозволить мотивувати наших громадян створювати сучасне мистецтво, що зможе конкурувати на світовому рівні.

Саме тому в державному бюджеті на 2022 рік заплановано 1,7 млрд грн для забезпечення функціонування 8 бібліотек, 13 музейних закладів, 4 культурно-просвітницьких центрів, які належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України, та 23 заповідників.

Усвідомлюємо також важливість розвитку театрального мистецтва. Зауважу, що обмежувальні карантинні заходи суттєво вплинули на доступ суспільства до цього напряму культурного життя. Тому з метою підтримки театрів і художніх колективів наступного року передбачено 2,5 млрд гривень.

У наступному році продовжується підтримка заходів з розвитку туристичного потенціалу, зокрема створення належних умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини.

Передбачені 100 млн грн у державному бюджеті мають сприяти насамперед проведенню досліджень туристичного ринку, створенню багатомовного порталу про туристичні локації нашої країни, популяризації туристичного продукту України, зокрема проведенню мистецьких конкурсів проектів з виготовлення аудіовізуальних творів про туристичні продукти.

Одним з пріоритетних напрямів фінансування галузі культури залишається й розвиток книговидавничої справи.

Вважаємо важливим сприяння промоції творів української літератури за кордоном, створення умови для доступу українських авторів до книжкових ринків за кордоном і доступу іноземних читачів до творів української літератури, сприяння поширенню творів української літератури на книжкових ринках інших держав. Це також сприяє створенню позитивного іміджу України в світі.

Так, на реалізацію відповідних заходів у 2022 році Українському інституту книги передбачено 355,5 млн гривень.

У межах цих ресурсів уперше враховано значний обсяг коштів, що нарешті дозволяє Міністерству культури та інформаційної політики спільно з Українським інститутом книги забезпечити новими книжками українських видавництв бібліотеки та забезпечити доступ читачів усієї країни до найкращих творів вітчизняної і світової літератури.

Передбачений ресурс також сприятиме розвитку сучасної української літератури, її інтеграції у світовий літературний і культурний контексти.

Водночас вважаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Українським інститутом книги мають опрацювати питання, які виникали під час реалізації напряму «поповнення бібліотечних фондів» у минулі роки, й удосконалити механізм витрачання бюджетних коштів на ці цілі.

Зокрема, йдеться про ефективний розподіл придбаних книжкових видань між публічними бібліотеками та забезпечення їх доставки до таких бібліотек, визначення чітких критеріїв для здійснення відбору літератури, щоб задовольнити попит усіх верств населення, зокрема з урахуванням вікових категорій читачів.

Окрім того, в наступному році на зміцнення матеріально-технічної бази галузевого державного архіву Українського інституту національної памʼяті передбачено 100 млн гривень.

Держава дбає про відновлення памʼяток культури як загальнодержавного, так і місцевого значення.

Так, на наступний рік передбачені капітальні видатки на реалізацію президентських ініціатив «Велика реставрація об’єктів культурної спадщини»:

- 1,8 млрд грн ‒ для закладів культури загальнодержавного значення;

- 1,8 млрд грн ‒ для реалізації проектів ремонтно-реставраційних і консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

Як бачимо, галузь культури у 2022 році отримала значну державну фінансову підтримку, тож сподіваємося, що зросте також і якість та доступність культурних послуг для наших громадян. Принаймні Міністерство фінансів України зацікавлене в цьому, адже всі кошти державного бюджету мають використовуватись ефективно.