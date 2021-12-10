Аграрии хотят покупать не вагоны, а возможность планировать свои экспортные контракты на годы вперед

Юрий Щуклин, эксперт рынка логистики, советник Главы Правления “Укрзализныци”



Почему точечные изменения принципов распределения зерновозов не решат проблемы рынка железнодорожных перевозок

Полтора месяца назад темой №1 для украинского агрария, производителя, экспортера зерна был ажиотажный всплеск цен на железнодорожные перевозки. Сейчас мы можем констатировать, что сигналы, обращения и предложения, которые тогда озвучивали участники рынка, были услышаны государственным перевозчиком "Укрзализныцей" и это принесло результат. Ажиотажный рост цен на аренду вагонов-зерновозов удалось остановить. Государственный перевозчик впервые открыл возможность владельцам грузов планировать свои перевозки на более длительный горизонт, выставив в ноябре на “Prozorro.Продажи” аренду вагонов-зерновозов на весь декабрь. Как только на рынке исчез страх и начали действовать экономические законы, это развернуло тренд цен к экономически обоснованному уровню.

Когда совместные усилия участников рынка и "Укрзализныци" погасили ценовой ажиотаж, логичным шагом должен стать анализ произошедшего кризиса и устранение системных предпосылок его повторения в будущем. Со стороны бизнеса были озвучены необходимые меры, в которых нуждается рынок: а это открытость данных, взаимная ответственность участников логистических процессов, раннее планирование перевозок.

Неуправляемый взлет цен актуализировал вопрос о создании открытой цифровой платформы, где государственный перевозчик, частные вагонные парки и владельцы аграрных грузов могли бы обмениваться данными в режиме реального времени, и которая бы могла учитывать нагрузку на инфраструктуру и фиксировать обязательства участников логистической цепочки. Сейчас украинские грузовладельцы и трейдеры планируют перевозки, не имея информации о провозной способности железных дорог и не зная, будет ли физическая возможность вывезти их грузы. Решение этой проблемы - в создании с помощью автоматизированных систем абсолютно новой платформы, на которой все участники логистической цепочки сразу, при заключении форвардного контракта на поставку груза, могли бы зафиксировать все обязательства друг перед другом: обязательства порта принять груз, обязательства “Укрзализныци” - перевезти, и обязательства вагоновладельца (государственного или частного) - предоставить вагонный парк.

Однако это решение невозможно осуществить по действующей нормативной базе, написанной для “Укрзализныци” в прошлом веке. Изменения нормативной базы организации перевозок (Правил равноправного доступа к стратегической инфраструктуре, Устава железных дорог Украины, Правил перевозок) - длинный и сложный путь. Возможно, это стало причиной, почему вместо полноценной реформы рынка железнодорожных перевозок, менеджмент грузового направления "Укрзализныци" выбрал более простой и доступный путь компромиссных полумер.

6 декабря на встрече руководства "Укрзализныци" с представителями зернового рынка, где участвовали более 20 представителей аграрных компаний, трейдеров и ассоциаций, УЗ презентовала свою инициативу – аукционы по продаже вагонов-зерновозов "Укрзализныци" с горизонтом 5 месяцев (январь-май 2022 года).

Несмотря на очевидные позитивные моменты, это решение содержит предпосылки трех негативных сценариев, которые с большой вероятностью реализуются в будущем.

Во-первых, это аукционы не закрывают настоящую потребность рынка. Потому что потребность грузовладельца — не заплатить за вагоны, а купить ответственность участников перевозочного процесса, купить перевозку и сделать это в момент заключения форвардных контрактов. Кому нужен вагон, если не будет механизмов для его погрузки, свободной нитки графика, места для выгрузки? Покупая вагон, грузовладелец не приобретает таким образом "билет" в порт, где происходит выгрузка на морские суда. Расширение горизонта аукционов до конца мая не устранит риски будущих ценовых всплесков, которые обычно происходят осенью, в первые месяцы активных продаж нового урожая.

Во-вторых, предложенный механизм покупки аренды вагонов “Укрзализныци” повторяет не сработавшую модель долгосрочных договоров 2019 года, которые не учитывали реакций рынка на изменение отношения спроса и предложения, и это тогда привело клиентов к дефолтам по договорам, а государственного перевозчика - к потере части грузовой базы. Тогда “Укрзализныця” предлагала не услугу ответственной доставки груза в обусловленный срок, а вагоны. В итоге эти вагоны взяли посредники-экспедиторы, которые не имели своих грузов, но предложили грузовладельцам ту услугу, которую не захотела предложить “Укрзализныця”: реальную ответственность за груз, сроки доставки и сервис. Вместо того, чтобы напрямую обслуживать аграриев и трейдеров, УЗ фактически подарила этот рынок посредникам, которые стали с ней конкурировать. И в нынешней модели распределения зерновозов есть та же “дыра”, которая позволяет посредникам покупать вагоны и потом конкурировать за грузы с “Укрзализныцей”.

В-третьих, внедрение точечных мер вместо реформы рынка грозит государственному перевозчику потерей доверия со стороны грузовладельцев и участников железнодорожной логистики Украины и утратой инициативы. Потому что в руках конкурентов “Укрзализныци” идеи раннего ответственного планирования перевозок в скором времени обретут жизнь. И есть риск, что инициатива может оказаться у них, а государственный перевозчик упустит шанс стать флагманом реформы.

Встреча менеджмента УЗ с рынком обозначила две группы стейкхолдеров. Есть позиция аграриев и трейдеров, что стране необходимы не точечные изменения, а конкурентный рынок с понятными правилами, где грузовладелец сам может выбирать перевозчика. Это мнение не разделяет та часть команды “Укрзализныци”, которая сформировалась еще во времена, когда не было конкуренции за грузы и за вагоны.

Чтобы реформа рынка логистики состоялась и дала возможность усилить позиции Украины на мировом рынке аграрной продукции, бизнесу необходимо четко артикулировать свои цели. А это - возможность еще на этапе заключения контракта на экспорт зерна максимально четко спланировать по срокам и стоимости все этапы его выполнения: хранение, погрузку, перевозку и доставку груза покупателю в соответствии с договорными условиями. Любая система может и должна быть изменена, если это принесет пользу рынку и стране. Для этого уже сейчас необходимо сформировать группу поддержки инициатив либерализации рынка железнодорожной логистики среди аграриев и трейдеров.

Если активные участники аграрного рынка консолидируют компетенции и начнут совместно влиять на сопротивляющуюся изменениям часть менеджмента “Укрзализныци” - реформа рынка свершится.