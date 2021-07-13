Долго ли украинская Фемида будет оставаться слепой?

Михаил Цимбалюк, народный депутат Украины, ВО "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Судебную реформу без преувеличения можно назвать приоритетом современной Украины, ведь без нее все остальные реформы так или иначе сводятся к профанации. Без перезапуска судебной системы все другие фундаментальные реформы будут просто заблокированы. Без честных судов украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности в собственной стране, а власть не сможет вернуть доверие инвесторов. Без гарантий законности невозможно развитие малого и среднего бизнеса, не будет роста уровня жизни и расширения среднего класса.

Власть это, пожалуй, понимает, но на интенсивность работы чиновников это не влияет. Судебной реформы от нынешней власти и «монобильшости» украинцы ждут уже два года. После первой провальной попытки обновить Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия и полуторагодовалого промедление с решением проблемы «на Банковой в Киеве» прибегают к еще одной попытки выполнить свои предвыборные обещания. И эта попытка явно станет последней, других возможностей у представителей власти просто не будет - шанс будет упущен.

Качественного обновления ВККС и ВСП ожидают от Украины и международные партнеры. Международный валютный фонд, Европейский Союз, Соединенные Штаты и страны «Большой семерки» в один голос заявляют о том, что судебная реформа является приоритетом и что она означает именно изменение порядка формирования органов судейского управления. Проигнорировать это или попытаться обмануть партнеров, как ранее уже пытались делать люди из команды президента, значит потерять важных союзников, чего мы себе просто не можем позволить.

Сложность судебной реформы не в том, что система большая, а проблем много, а в том, что каждая власть пытается сохранить свое влияние на функционирование этой системы. Основным инструментом воздействия является как раз контролируемые ВККС и ВСП, которые имеют власть назначать, карать или увольнять судей.

Вето Законопроекта 3711-д о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины свидетельствует о попытке власти любой ценой отсрочить реальные изменения в судебной системе, так как для ручного управления судами текущий статус-кво очень удобен прежде Офису президента. Общественные организации призывают парламент не принимать законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в нынешнем варианте, поскольку отбор на вакантные должности более 2000 судей и проверка еще около 2000 действующих судей по всей Украине окажется под руководством нереформированной, насквозь коррумпированной Высшего совета правосудия.

Предложения Президента точечно улучшают принят закон, но в целом не устраняют всех противоречий и несоответствие Конституции - особенно в отношении участия в первом составе Конкурсной комиссии международных экспертов и увеличение их влияния.

Так, первый состав Конкурсной комиссии, который сформирует новый состав ВККС и будет работать в течение 2-х лет, предлагается сформировать из 3-х человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3-х международных экспертов. К тому же за международными экспертами установлено право решающего голоса при принятии решений Конкурсной комиссией.

Поскольку полномочия Конкурсной Комиссии сводятся к участию в управлении государственными делами (проведение конкурса на занятие должности члена ВККС Украины и формирования перечня кандидатов на эту должность), привлечение в ее первый состав иностранцев нарушает конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, единство государственной власти.

А положение о невозможности быть членом ВККС лицами, которые были членами ВККС или Высшего совета юстиции до вступления в силу Закона «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине», не учитывают принципа индивидуальной ответственности, в нарушение ст. 22, 24 и 43 Конституции.

Право Конкурсной комиссии привлекать дополнительных экспертов, специалистов международных и иностранных организаций самом деле свидетельствует о несоблюдении принципа правовой определенности, поскольку из содержания проекта не усматривается, какие именно права и обязанности таких лиц, а также с какой целью и в каких целях международные эксперты и специалисты обеспечивать деятельность конкурсной комиссии.

Не отвечает принципу правовой определенности предложенный Законом механизм отбора кандидатов на должность члена ВККС поскольку он содержит много оценочных суждений, которые на практике могут по-разному субъективно интерпретироваться. Также он включает очевидные недостатки содержательного и терминологического характера, что может существенно усложнить применение соответствующих положений и негативно сказаться на их законодательном развитии.

Если обратить внимание на замечания Президента, то он, в частности, предлагает пропорциональное представительство членов ВККС, которые назначаются из числа судей или судей в отставке. Да, это должно быть обеспечено не только при формировании состава ВККС, но и при определении ее полномочности (ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11-ти членов, по меньшей мере 6 из которых назначены из числа судей или судей в отставке).

В Законе отсутствует механизм, который бы позволил начать процедуру формирования первого состава Конкурсной комиссии в случае, если по определенным причинам Председатель ВРУ не обратится к субъектам формирования конкурсной комиссии по представлению кандидатур в ее состав. Президент предлагает дополнить Закон положением, согласно которому такое право предоставляется лицу, выполняющему обязанности Председателя ВРУ.

В повестке дня Верховной Рады есть и другой, не важнее, законопроект №5068 о реформе Высшего совета правосудия. Он предусматривает проверку членов ВРУ, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Сам Высший совет правосудия последние два года выступает против собственной реформы и активно оппонирует идеи привлечения независимых экспертов. Горячее против реформы выступают как раз те члены ВСП, к которым у общества вопросов больше. И это естественно.

Неестественным является промедление с реформой судебной системы, ведь оно ведет к краху страны и всех попыток сделать жизнь украинцев лучшим. Фемида должна быть справедливой, но ее слепота - это аллегория, по крайней мере в развитых странах. У нас же, к сожалению, слепота судейского корпуса является правилом работы большой части судов различных инстанций.