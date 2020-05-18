Проект LIFT - это поиск эффективных или насмешка над наивных

Михаил Цимбалюк, народный депутат Украины, ВО "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Сейчас в Украине остается более 30% районных государственных администраций, в которых нет председателя. В период карантинных мероприятий и борьбы с коронавирусной инфекцией волокита с назначением руководителей РГА не только усиливает большие риски и угрозы жизни сотням тысяч украинцев на местах, но и несет угрозу функционирование всей страны.

Так, на начало мая назначено 314 руководителей РГА с 490 необходимых. А те районы, которые еще не имеют новых руководителей возглавляют преимущественно заместители, назначенные еще во времена предыдущего президента.

Показательны в коллапсе управленческой вертикали является Тернопольская и Киевская области. В частности, в Тернопольской области, которая одна из первых была в эпицентре массового распространения коронавируса из 17 районов назначено только 5 глав РГА, а в Киевской области - с 25 районов - всего 10 голов ... Трудно даже представить по какому принципу происходило общение и донесение необходимой информации по цепочке «Офис Президента-ОГА-РГА», поэтому неудивительно, что многие регионы в начале с опозданием подавали реальные цифры заболеваний COVID-19.

Согласно законодательству, председателей районных государственных администраций назначает и увольняет президент Украины по представлению губернаторов и соответствующему согласованию Правительства. То есть глава районной администрации по факту является представителем президента и главы области в своем районе. Это очень важно в системе взаимодействия, поскольку такой статус предусматривает в том числе и возможность координации работы силовиков на всех уровнях.

Кадровый голод в нашей стране даже не планировался еще год назад, но по факту наблюдаем нехватку кадров как на местах, так и даже в правительстве, тем более, что еще три министра так и не назначены.

А еще год назад команда нового Гаранта Конституции запустила проект LIFT. Основная цель которого – якобы проводить честный и прозрачный отбор специалистов, во время которого будет исключены злоупотребления. В конце концов как показывает опыт – должности в районных госадминистрациях получают не победители по системе LIFT, а «свои» люди, которые уже договорились по должности. И такие случаи, когда игнорируется так называемая «независимая социальная платформа», наблюдаются практически в каждом регионе.

Украинцам дали надежду на то, что практически каждый может получить желанную должность только заполнив заявление на платформе LIFT, но со временем стало понятно, что эта инициатива оказалась банальной огромной аферой и манипуляцией, своеобразной ширмой прикрытия, когда одни проходят 10 адских кругов отбора, а других без всякого конкурса уже назначали.

Претенденты на государственные должности действительно проходили 10 этапов отбора – заполняли анкеты, телефоном составляли первое собеседование, их данные тщательно проверяли на корректность, изучали психологию кандидата, проверяли знание законодательства и в конце концов приглашали на личную беседу, а после нее ... просто отказывали, мол нашли другую кандидатуру или ничего вообще не объясняли. Так возникает логичный вопрос – какова цель этой платформы? Дать надежду, а потом обрубать все и отпускать человека в неизвестность, зная, что все это формальность и чтобы общество поверило в красивую картинку изменений в нашей стране ... А сколько случаев известно, когда кандидаты на определенные должности проходили все этапы, собеседования, в итоге же читали на сайтах структур, «конкурс не состоялся».

Показательный пример – опять Тернопольщина. Эта область в прошлом году 5 месяцев была без руководителя и только в октябре там назначили предпринимателя, который не скрывал своих дружеских связей с «95 кварталом». О том, проходил ли чиновник собеседование по системе LIFT журналистам так и не удалось узнать. В конце концов, человек на своем кресле продержался недолго – через четыре месяца он написал заявление об увольнении, не справившись с задачей Президента Украины организовать прием украинцев из Китая на время самоизоляции.

В контексте этого возникает логичный вопрос – уверен Президент в своих подчиненных и в каком направлении они будут принимать решение в критической ситуации.

Создается впечатление, что нецелесообразность «социальной платформы» признали и в Офисе Президента, и пропрезидентском депутатском большинстве. Ранее глава Офиса на Банковой в Киеве Андрей Ермак отметил, «найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто».

Поэтому Андрей Ермак предлагает председателям областных государственных администраций ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, которые занялись формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из регионов для работы на государство и на местах именно председателям ОГА создавать кадровый резерв. LIFT здесь проигнорировали...

Не будут пользоваться «социальной платформой» в команде Президента и накануне местных выборов, зато прибегнут к системе подобной на американский «праймериз» – тип голосования, в ходе которого будут выбирать единого кандидата от политической партии, но и будут считаться с рекомендациями. Об этом уже говорят основные спикеры из провластной партии.

Здесь как никогда уместны слова Григория Сковороды «Что быстро воспламеняется, то внезапно гаснет». Так и с системой LIFT, которую так помпезно презентовали в прошлом году с обещаниями, что каждый беспрепятственно может попробовать себя в конкурсе на высокие должности, а в итоге, что наблюдаем – сейчас на этой платформе «висят» приглашение на работу секретарями или бухгалтерами.