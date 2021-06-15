Налоговая амнистия или петля для представителей среднего бизнеса

Михаил Цимбалюк, народный депутат Украины, ВО "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Во вторник, 15 июня, парламент во втором чтении рассмотрит законопроект №5153 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет", поданный Президентом Украины. Этой законодательной инициативой фактически объявляется "охота" на наличные средства украинского среднего класса и работников.

При этом отдельные чиновники нагло демонстрируют в своих декларациях огромные объемы наличности в своих тайниках, из которых не собираются заплатить государству ни копейки. Такой подход - это откровенное издевательство над достоинством граждан, тяжелым трудом смогли сэкономить свои копейки детям на квартиру, авто или на лечение. А власть цинично пытается снять с них налоги еще раз.

Следует не забывать о том, что по амнистии все равно будут идти репрессии и санкции. И те 400 000 гривен, которые предлагается считать амнистированными, не дают возможность людям приобрести, например даже небольшую однокомнатную квартиру в областном центре.

Так, заявлено, что целью проекта является декларирование активов, приобретенных за счет доходов, скрытых от налогообложения. Но это не цель, а способ достижения. Налоговые амнистии распространены в странах, где существует так называемое "косвенное" налогообложение, то есть разницы между официальными доходами лица и понесенными ею затратами за определенный период. В Украине не существует "косвенного" налогообложения, следовательно Законопроект не имеет никакого смысла, кроме введения нового налога под угрозой будущих финансовых и уголовных санкций.

Еще один абсурд. Согласно документу декларируются активы, приобретенные за счет доходов, скрытых от налогообложения. Однако, при отсутствии в Украине "косвенного" налогообложения сам факт "сокрытие доходов" должен быть доведен контролирующим органом в пределах апелляционной процедуры или судом (по правилу презумпции невиновности плательщика). Декларант не может и не должен знать произошло такое "сокрытие" или нет. В других странах, практикующих налоговую амнистию, декларируются активы, приобретенные с нарушением установленных норм. Умышленное уклонение от налогообложения (когда декларант знает или имеет такой умысел) обычно карается уголовно, а лицо подпадает под международные санкции. Итак, этот проект закона не имеет никакого смысла, ибо предполагает своеобразную "явку с повинной", правовые последствия которой непонятны, поскольку документ не предусматривает касающихся изменений в Уголовный Кодекс Украины.

Еще один факт, на который необходимо обратить внимание. Согласно Проектом декларантами могут быть физические лица, которые уклонились от налогообложения, то есть не отразили свои доходы в налоговой декларации. Однако, после введения "плоской" ставки НДФЛ в 2003 году (отказ от прогрессивной шкалы), граждане были освобождены от обязанности подавать декларацию при получении доходов из нескольких источников. Сейчас налоговую декларацию обязаны подавать только физические лица, получившие зарубежные доходы, или являются субъектами коррупционных действий. Между прочим, последние не подпадают под действие этого законопроекта. Так что в нем нет никакого смысла, так как подавляющее большинство сейчас освобождены от обязанности представления налоговой декларации, а потому доказательства факта уклонения от налогообложения просто невозможно.

Абсурд вызывает и норма, предусматривающая, что декларированию подлежат любые активы, приобретенные за счет доходов, скрытых от налогообложения. К таким активам предлагают включать средства, движимое и недвижимое имущество, а также права требования долга. Однако, кроме наличных средств и некоторого движимого имущества (например, драгоценностей, антиквариата, предметов искусства) все другие активы включаются в соответствующие государственные реестры, то есть идентифицированными. Процедура "добровольного декларирования" имеет смысл только для неидентифицированных активов, а именно наличных средств (декларирование движимого имущества практически невозможно, поскольку оно находится преимущественно на наличном рынке и требует значительных административных усилий).

Авторы законопроекта рассчитывают, что амнистия позволит хотя бы частично детенизировать экономику, объемы которой, по оценкам Минэкономики, в 2019 году составили 29% от официального ВВП. Однако прежде всего надо бороться с теневой экономикой, начиная с больших схем, а это контрабанда, конвертационные центры и оффшорные схемы.

Вместе с тем стоит отметить и то, что на этой неделе в парламенте будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приобретения акционерным обществом "Ощадбанк" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Этот проект по своей сути о том, как быстрее приватизировать "Ощадбанк", лишить его социальных функций, а вкладчиков - от гарантии возврата 100% суммы депозитов.

Ведь в случае приобретения "Ощадбанком" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц исчезает правило 100% покрытие рисков потери депозитов (кроме предыдущих вкладчиков), становится возможной продаже государственного банка в пользу других лиц, определенных Правительством; невозможным исполнение "Ощадбанком" отдельных социальных функций (например, бесплатной доставке пенсий).

...Повестка дня сессии Верховной Рады Украины на эту неделю имеет сугубо экономическое и политическое направление. И самое обидное - большинство законодательных инициатив имеют неоднозначную трактовку, в случае принятия которых наша страна может понести непоправимые последствия, которые придется решать не одному грядущему поколению.