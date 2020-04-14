"Карантинный" бюджет, который ведет страну к дефолту

Михаил Цимбалюк, народный депутат Украины, ВО "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Еще со студенческой скамьи большинство специалистов, которые разбираются в экономике, знают, что если в процессе выполнения бюджета происходит превышение высокого уровня дефицита или значительное сокращение поступлений в государственную казну, то вводится механизм секвестра расходов. Собственно он и состоит в пропорции ежемесячных расходов по всем статьям в течение того периода, оставшегося до конца финансового года.

Последний раз секвестр бюджета в Украине проводили в 2014 году, когда на украинскую экономику существенно повлияла война на Востоке нашей страны. О пересмотре расходов говорили и в конце прошлого года, но к этому так и не дошли.

Сейчас же перед всей мировой экономикой появился новый вызов - стремительное распространение коронавирусной инфекции, которое и остановило работу тысяч бюджетообразующих предприятий, миллионы людей просто оказались без места работы. Ситуация практически одинакова в каждой стране мира, которая борется с COVID-19. Украина не исключение, а потому доработки Государственного бюджета 2020 года были неизбежными.

В конце концов предлагаемые изменения в главный финансовый документ страны народные депутаты из монобольшентсва проголосовали, но это не тот бюджет, который может спасти Украину от дефолта и обеспечить гражданам качественную социальную защиту.

Так, после внесения изменений доходы Госбюджета уменьшились почти на 120 миллиардов гривен и составят 975 800 000 000 грн. В Правительстве и профильном комитете Верховного Совета решили, что больше всего наша страна потеряет на:

НДС с импорта - 45700000000 грн;

ренте за пользование недрами - 22900000000 грн .;

НДС с произведенных товаров - 21400000000 грн .;

налога на прибыль предприятия - 20700000000 грн.

И таким образом дефицит бюджета увеличился на 202, 1 миллиарда гривен, в том числе за счет долговых заимствований.

Согласно изменениям в Госбюджет, больше денег пойдет на наполнение Фонда борьбы с коронавирусом. Планируется собрать 64, 7 миллиарда грн. Дополнительно решили профинансировать Пенсионный фонд (+29, 7 миллиарда грн.) и обслуживание государственного долга (+3,3 миллиарда грн.).

Впрочем основной акцент следует сделать на сокращении бюджетных программ - средства забрали у ряда несомненно необходимых для существования государства отраслей. Больше всего "порезали" льготы и жилищные субсидии - их будет уменьшено на 8,2 миллиарда грн. Коллеги-народные депутаты хоть и успокаивают, что это только экономия за счет теплой зимы, но все же средства большинству потребителям уже выплатили, поэтому убежден, что получить льготу на оплату комуслуг на следующий отопительный сезон будет еще труднее.

В условиях масштабного и длительного процесса децентрализации и объединения территориальных общин (ОТО), правительство очевидно, решило все это спустить на тормоза, так как Государственный фонд регионального развития недополучит 2,6 миллиарда гривен, а субвенции местным бюджетам на поддержку развития ОТО уменьшили на 100%, то есть на чуть более 2 миллиардов гривен. Не получат местные советы и необходимых денег на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений среднего образования.

Ограничили финансирование и на создание учебно-практических центров современного профессионально-технического образования (-160 000 000 грн.), которое в нашей стране и так находится в достаточно плачевном состоянии и все содержание таких заведений переложили на плечи местных советов. Получается замкнутый круг - денег на местах нет, а потому центры профессионального образования просто закрывают и таким образом формируют недобор на рабочие специальности на трудовом рынке страны.

Театры получат на 120 000 000 гривен меньше, украинский культурный фонд - на 9 миллионов, Госкино - на 307 000 000, - и так практически по каждому пункту культуры и образования. Не сберегли 25 миллионов гривен на учебное оборудование для университетов, 400 миллионов на базовое финансирование науки в вузах, 59 млн гривен на подготовку кадров в вузах. Такое недофинансирование существенно ставит под сомнение качество высшего образования, которое было одним из лучших у Восточной Европе.

Без финансовой мотивации со стороны государства в этом году останутся молодые учителя - в бюджете для них "врезали" 1,5 миллиарда гривен и уровень их зарплаты останется в пределах 5000 гривен в месяц... С такими подходами учителя просто оставят свою работу и будут искать лучших способов заработка. Все же единственное, что не затрагивают в сокращении - это зарплаты преподавателям и выплаты стипендий. В неполном финансировании, но все же продолжается проект Новая украинская школа и ученики уже в сентябре смогут зайти в обновленные классы. Наш приоритет, чтобы успешные проекты имели право на существование, независимо от финансовых возможностей страны, потому что кризис пройдет, а образованное гражданское общество будет необходимо нашей стране ...

Не изменилось ничего для медиков ... Согласно изменениям в бюджет, обещанное повышение медперсоналу предусмотрено только на время карантина ... Кроме упомянутых Пенсионного фонда, расходы в изменениях в Госбюджет увеличили на выплату судейского вознаграждения. Министерство внутренних дел тоже не пострадало - бюджет им увеличивают (!) На 195 000 000 до более 93 миллиардов гривен ...

Возникают логичные вопросы и к заключительным положениям изменений в Госбюджет страны. В частности речь идет о восстановлении расходов на аэропорты "Днепропетровск" (900 000 000 грн.) и "Измаил" (70 млн грн.), а это абсурдно в своем начале, поскольку бюджетом предусматривается полное сокращение таких бюджетных назначений. Кроме того, бюджетом предусмотрено списание части задолженности Киевского городского совета, что нелогично при профицитности киевского городского бюджета.

Предполагается, что до конца карантина вводится ограничение на заработную плату работникам бюджетных учреждений и членов наблюдательных советов не более 10 минимальных зарплат, а именно 47 230 грн. В конце концов целесообразно было бы временно ввести целевой налог на "большую" зарплату - те, что больше десяти "минималок" - НДФЛ 50%, которые направлялись на фонд борьбы с коронавируса. Ибо мы, к сожалению, не имеем уверенности в том, что представители наблюдательных советов после карантина "не догонят" зарплату разницей большими премиями.

В итоге мы наблюдаем картину, когда не изменилась ни идеология, ни логика предлагаемых изменений бюджета. В частности, это может свидетельствовать об отсутствии самостоятельного видения и предложений по идеологии у нового министра финансов. Тем более, что предыдущие правки по пересмотру бюджета готовил еще бывший министр финансов Игорь Уманский - они и стоили ему должности. Вероятно, что до увольнения чиновника привела его принципиальная позиция по преодолению коррупционных схем. Ведь именно экс-министр финансов рассказал, что дельцы и чиновники воруют у нас с вами каждый месяц около 10 миллиардов гривен. 120 миллиардов гривен в год. По его словам, если бы эти деньги попали в бюджет, то никакие кредиты Украине были бы не нужны, а за 30 лет независимости получилась бы довольно существенная сумма.

Обидно, что Кабмин не имеет видение бюджетной сферы на следующий год. Поскольку останавливается действие статьи 33 Бюджетного кодекса относительно основных направлений бюджетной политики на следующий 2021.

А построение стратегии - это залог успеха, и реальной оценке ситуации, которая складывается. Этого, к сожалению, пока и не хватает нынешним чиновникам, которые формируют дальнейшее видение жизни в нашей стране.