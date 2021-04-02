От медицинского бесправия к медицинскому праву. Этот путь Украине еще надо пройти!

Валерий Зукин, вице-президент Украинской Ассоциации Репродуктивной Медицины, член Правления Ассоциации частных медицинских учреждений Украины

Почему я поднимаю этот вопрос ? Одним зимним днем, когда я вышел от следователя из районного отделения полиции после 2-хчасовой бесплодной беседы, я наконец-то понял, что с медицинским правом у нас что-то не так.

Почему полицейский задает мне чисто медицинские вопросы?

Почему я должен вообще отвечать на его наивные для любого врача вопросы, которые надо обсуждать по-хорошему в чисто профессиональном кругу?

Почему на моем месте может оказаться любой врач или руководитель медицинского учреждения?

Почему недовольство ЛЮБОГО ПАЦИЕНТА по ЛЮБОМУ ПОВОДУ может для ЛЮБОГО ВРАЧА закончится многочасовыми "беседами" в полиции с непредсказуемым исходом?

Почему вообще такое возможно?

Я вышел из полиции со стойким убеждением, что основная угроза безопасности моих сограждан идет от "людей в белых халатах", а бдительные полицейские стоят на страже интересов всех граждан Украины и не могут позволить, чтобы "потенциальные убийцы в белых халатах" могли воплотить в жизнь "свои коварные планы". Учитывая, что я причастен к медицине уже почти 50 лет, с момента посвящения меня в студенты медицинского вуза (как бежит, увы, время!), мне роль моих коллег и своя собственная как-то не вязалась с тем, чем мы и я занимаемся каждый день. Почему нас так воспринимают?

И вот это бесконечное ПОЧЕМУ и заставило меня задуматься – КАКОЕ В УКРАИНЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО И КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ? Сразу скажу – я не считаю, что врачи и медицина должны быть неприкасаемыми или получить пожизненную индульгенцию вместе с врачебным дипломом. Нет, конечно. Но эта деликатная сфера должна все-таки иметь некое особое правовое регулирование. Какое?

Коротко об истории медиицинского права.

История любого вопроса позволяет лучше понять его сущность и докопаться до глубин. Самая старая из этих письменных записей, Кодекс Хаммурапи, включает законодательство, относящееся к практике медицины, начиная с 2200 г. до н.э.. В нем была затронута тема врачебной халатности и впервые изложена концепция гражданского права и уголовная ответственность за ненадлежащее и небрежное оказание медицинской помощи. Штрафы варьировались от денежной компенсации до отрезания хирургу руки. Ретроспективно оценивая эволюцию медицинского права, с горечью констатирую, что по большому счету за несколько тысяч лет ничего не поменялось.

Для особо любопытных читателей предлагаю прекрасную обзорную статью по истории медицинского права, в которой подробно изложены все перипетии и этапы развития медицинского права. Естественно, в разных странах юриспруденция в медицине развивалась по-разному. Но для цивилизованных стран принципы были практически одинаковы:

А) действия врача могут оценивать только коллеги;

Б) Медицинская ошибка – это не преступление.

В) Грань между медицинской ошибкой и халатностью определяет суд на основании решения профессиональной экспертизы

Д) Основа рассмотрения врачебных дел заложена в цивильно-правовом поле;

Е) Уголовная ответственность врача возникает в исключительных ситуациях и ее возникновение определяет суд.

Интересная закономерность – чем более тоталитарный режим, тем врачебная ответственность жестче и она все больше рассматривается в плоскости уголовного законодательства. Почитайте фразы из этой статьи, которая построена на сравнении медицинского права в Китае и США.

Классическим примером торжества тоталитаризма в отношении медицины и врачей является знаменитое "Дело врачей" периода заката сталинской эпохи. Если отбросить некоторые детали – слабеющему сталинскому режиму был нужен образ врага. А врачи – идеальное сообщество для этой цели. Ими никогда не бывают довольны все пациенты. Человек, находящийся между жизнью и смертью, не всегда побеждает смерть.

Кстати, аналогия со сталинскими временами приходила в голову не только мне.

Аналогичные тенденции происходят и у наших "соседей", в России. Тоталитарные тенденции в развитии общества реализуются неминуемо в преследовании врачей.

Возникает естественный вопрос – что у нас, в Украине не так и что надо менять в медицинском праве, чтобы отбросить "постсоветские штампы" и приблизится к цивилизации?

Ввести в законодательство термин "медицинская или врачебная ошибка".

Сразу ощущаю напряженность "не врачей" после этой фразы. Врачи хотят узаконить свое право на ошибку? Конечно нет. Этому вопросу посвящена масса статей в юридической отечественной литературе. Даже привередливые (!) юристы соглашаются с этой на первый взгляд крамольной для нашего неподготовленного к новациям в области медицинского права социума. Посмотрите. Последний абзац этой статьи написан юристами, а не врачами: "Медична помилка - це дії або бездіяльність медичного працівника, які призвели до негативних для здоров'я чи життя пацієнта наслідків та які викликані об'єктивними факторами в силу яких виключається можливість притягнення медичного працівника до юридичної відповідальності". Кстати, вопросу о медицинских ошибках посвящено масса статей и в медицинской литературе. Приводится их классификация, причины, методы преодоления. Тогда вопрос – как можно изучать то, чего нет? И как можно уменьшать количество медицинских ошибок ( а их несомненно надо уменьшать), если их нет? Кстати, в Великобритании и США не боятся вести четкую статистику медицинских ошибок. И на основании этой статистики и ее анализа разрабатывать мероприятия по уменьшению таких ошибок. Почитайте эту статью.

Выдержки из нее:

…в США доля врачебных ошибок составляет 3–4%, в Великобритании — 5%, во Франции — 3%. В Великобритании от врачебных ошибок ежегодно умирают до 70 тыс. человек, в США по разным оценкам 50–100 тысяч.

Куда идет неудовлетворенный пациент?

Совершенно непонятно – по каким законам оценивать "медицинские дела". Обычно этот вопрос волнует только юристов, но, в принципе, законы пишутся не только для них, а для всех граждан. И когда дойдет до дела, то любой вгрызается в изучение законов и зачастую знает свои пункты лучше, чем любой юрист. С одной стороны, взаимоотношение "врач-пациент" - типично гражданско-правовое взаимодействие и все спорные моменты регламентируются Гражданским Кодексом. С другой стороны, наличие уже упомянутой статьи 140 Уголовного Кодекса, "Халатное выполнение своих профессиональных обязанностей медработником", типичная уголовная статья и относится к компетенции полиции. Вывод неутешительный – любой пациент неудовлетворенный врачом, даже простым амбулаторным приемом, может прямо из поликлиники идти в полицию и писать заявление о возбуждении уголовного дела по упомянутой статье. И отказать ему в рассмотрении дела не в праве. Выходит, что по нашим законам 200.000 врачей и 400.000 медсестер, которые еще остались в стране и работают на ниве здравоохранения расцениваются государством как потенциальные преступники? Как-то нелогично.

И, кстати, если есть риск " врачебной ошибки", то должно быть и его страхование. Это так называемое страхование врачебной ответственности. Оно существует давно во многих развитых странах. В Украине оно практически отсутствует или существует в зачаточном состоянии. Но может ли страховаться деяние, которое может повлечь уголовную ответственность? Не знаю… Очень сомневаюсь

А судьи кто?

Давайте проиллюстрируем международный опыт рассмотрения " медицинских дел" в простой таблице:



Страна

Первичное обращение –

суд или полиция Экспертиза – судебная или профессиональная ассоциация США Суд Профессиональная ассоциация Франция Суд Профессиональная ассоциация Германия Суд Профессиональная ассоциация Израиль Суд Профессиональная ассоциация Турция Суд Профессиональная ассоциация Китай Полиция Не определено законом Украина Полиция Судебная медицина Россия Полиция Судебная медицина

Кстати, ни в одной стране мира, кроме бывших стран СССР, экспертиза " медицинских дел" не относится к функции судебно-медицинской экспертизы. Судебная медицина сфокусирована у них только на случаи насильственной смерти или подозрения в таковом факте. Цепочка "суд- врачебная экспертиза профессионалов" - признак цивилизованного общества. Наш вариант- "полиция – судебно-медицинская экспертиза" - остатки тоталитаризма и проявление неразвитости элементарных общественных институтов. В принципе логика наших законодателей при выборе "местного варианта" ясна и понятна. Что такое ассоциация? Какую ответственность несут члены экспертной комиссии? И масса других организационных вопросов, которые при наличии готовой системы судебно-медицинской экспертизы отпадают. Но Украина неминуемо должна пройти этот сложный и тернистый путь к цивилизованной системе. Вариантов масса.

Вместо резюме

Даже поверхностный анализ медицинского права в Украине позволяет сделать вывод о его несовершенстве и противоречивости. Почему его надо срочно изменять и усовершенствовать?

Что надо сделать в первую очередь по моему мнению:

1.Узаконить термин " медицинская ошибка" в украинском законодательстве.

2. Отнести спорные моменты в “ медицинских делах" к юрисдикции Гражданского Права и передавать их для рассмотрения в полиции в рамках Уголовного права только по решению суда.

3. Узаконить проведение экспертизы в медицинских делах экспертными комиссиями профессиональных медицинских ассоциаций.

Почему это надо сделать немедленно?

1.Прежде всего – это жизненно важный вопрос для 200.000 врачей и 400.000 медсестер, которые еще не уехали из Украины и продолжают работать на благо своего народа.

2. Это касается всех пациентов и всех граждан Украины, которые в любой момент могут стать пациентами. Незащищенность пациента и незащищенность врача – две стороны одной медали.

3. Несовершенство медицинского права в Украине является серьезным сдерживающим моментом для масштабных инвестиций в сферу здравоохранения Украины. Любой потенциальный инвестор если тщательно оценит риски в связи с возможными юридическими коллизиями вполне вероятно откажется от интересного для Украины медицинского проекта.

Первый шаг к решению проблемы – это признать, что она существует. Считайте, что мы его сделали…

PS. Если Вы согласны с моими аргументами, то подписывайте https://petition.president.gov.ua/petition/115182, где Лариса Мартыненко, один из создателей "Української медичної спілки", изложила похожие аргументы о необходимости изменения нашего законодательства. Для справки - http://ums.org.ua/systema-kolektyvnoho-yurydychnoho-zahystu-likariv-ums.html. Чтобы нас услышали нужно собрать 25.000 подписей… Всего 25.000 подписей…