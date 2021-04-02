От медицинского бесправия к медицинскому праву. Этот путь Украине еще надо пройти!
Валерий Зукин, вице-президент Украинской Ассоциации Репродуктивной Медицины, член Правления Ассоциации частных медицинских учреждений Украины
Почему я поднимаю этот вопрос ? Одним зимним днем, когда я вышел от следователя из районного отделения полиции после 2-хчасовой бесплодной беседы, я наконец-то понял, что с медицинским правом у нас что-то не так.
Почему полицейский задает мне чисто медицинские вопросы?
Почему я должен вообще отвечать на его наивные для любого врача вопросы, которые надо обсуждать по-хорошему в чисто профессиональном кругу?
Почему на моем месте может оказаться любой врач или руководитель медицинского учреждения?
Почему недовольство ЛЮБОГО ПАЦИЕНТА по ЛЮБОМУ ПОВОДУ может для ЛЮБОГО ВРАЧА закончится многочасовыми "беседами" в полиции с непредсказуемым исходом?
Почему вообще такое возможно?
Я вышел из полиции со стойким убеждением, что основная угроза безопасности моих сограждан идет от "людей в белых халатах", а бдительные полицейские стоят на страже интересов всех граждан Украины и не могут позволить, чтобы "потенциальные убийцы в белых халатах" могли воплотить в жизнь "свои коварные планы". Учитывая, что я причастен к медицине уже почти 50 лет, с момента посвящения меня в студенты медицинского вуза (как бежит, увы, время!), мне роль моих коллег и своя собственная как-то не вязалась с тем, чем мы и я занимаемся каждый день. Почему нас так воспринимают?
И вот это бесконечное ПОЧЕМУ и заставило меня задуматься – КАКОЕ В УКРАИНЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО И КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ? Сразу скажу – я не считаю, что врачи и медицина должны быть неприкасаемыми или получить пожизненную индульгенцию вместе с врачебным дипломом. Нет, конечно. Но эта деликатная сфера должна все-таки иметь некое особое правовое регулирование. Какое?
Коротко об истории медиицинского права.
История любого вопроса позволяет лучше понять его сущность и докопаться до глубин. Самая старая из этих письменных записей, Кодекс Хаммурапи, включает законодательство, относящееся к практике медицины, начиная с 2200 г. до н.э.. В нем была затронута тема врачебной халатности и впервые изложена концепция гражданского права и уголовная ответственность за ненадлежащее и небрежное оказание медицинской помощи. Штрафы варьировались от денежной компенсации до отрезания хирургу руки. Ретроспективно оценивая эволюцию медицинского права, с горечью констатирую, что по большому счету за несколько тысяч лет ничего не поменялось.
Для особо любопытных читателей предлагаю прекрасную обзорную статью по истории медицинского права, в которой подробно изложены все перипетии и этапы развития медицинского права. Естественно, в разных странах юриспруденция в медицине развивалась по-разному. Но для цивилизованных стран принципы были практически одинаковы:
А) действия врача могут оценивать только коллеги;
Б) Медицинская ошибка – это не преступление.
В) Грань между медицинской ошибкой и халатностью определяет суд на основании решения профессиональной экспертизы
Д) Основа рассмотрения врачебных дел заложена в цивильно-правовом поле;
Е) Уголовная ответственность врача возникает в исключительных ситуациях и ее возникновение определяет суд.
Интересная закономерность – чем более тоталитарный режим, тем врачебная ответственность жестче и она все больше рассматривается в плоскости уголовного законодательства. Почитайте фразы из этой статьи, которая построена на сравнении медицинского права в Китае и США.
Классическим примером торжества тоталитаризма в отношении медицины и врачей является знаменитое "Дело врачей" периода заката сталинской эпохи. Если отбросить некоторые детали – слабеющему сталинскому режиму был нужен образ врага. А врачи – идеальное сообщество для этой цели. Ими никогда не бывают довольны все пациенты. Человек, находящийся между жизнью и смертью, не всегда побеждает смерть.
Кстати, аналогия со сталинскими временами приходила в голову не только мне.
Аналогичные тенденции происходят и у наших "соседей", в России. Тоталитарные тенденции в развитии общества реализуются неминуемо в преследовании врачей.
Возникает естественный вопрос – что у нас, в Украине не так и что надо менять в медицинском праве, чтобы отбросить "постсоветские штампы" и приблизится к цивилизации?
Ввести в законодательство термин "медицинская или врачебная ошибка".
Сразу ощущаю напряженность "не врачей" после этой фразы. Врачи хотят узаконить свое право на ошибку? Конечно нет. Этому вопросу посвящена масса статей в юридической отечественной литературе. Даже привередливые (!) юристы соглашаются с этой на первый взгляд крамольной для нашего неподготовленного к новациям в области медицинского права социума. Посмотрите. Последний абзац этой статьи написан юристами, а не врачами: "Медична помилка - це дії або бездіяльність медичного працівника, які призвели до негативних для здоров'я чи життя пацієнта наслідків та які викликані об'єктивними факторами в силу яких виключається можливість притягнення медичного працівника до юридичної відповідальності". Кстати, вопросу о медицинских ошибках посвящено масса статей и в медицинской литературе. Приводится их классификация, причины, методы преодоления. Тогда вопрос – как можно изучать то, чего нет? И как можно уменьшать количество медицинских ошибок ( а их несомненно надо уменьшать), если их нет? Кстати, в Великобритании и США не боятся вести четкую статистику медицинских ошибок. И на основании этой статистики и ее анализа разрабатывать мероприятия по уменьшению таких ошибок. Почитайте эту статью.
Выдержки из нее:
…в США доля врачебных ошибок составляет 3–4%, в Великобритании — 5%, во Франции — 3%. В Великобритании от врачебных ошибок ежегодно умирают до 70 тыс. человек, в США по разным оценкам 50–100 тысяч.
Куда идет неудовлетворенный пациент?
Совершенно непонятно – по каким законам оценивать "медицинские дела". Обычно этот вопрос волнует только юристов, но, в принципе, законы пишутся не только для них, а для всех граждан. И когда дойдет до дела, то любой вгрызается в изучение законов и зачастую знает свои пункты лучше, чем любой юрист. С одной стороны, взаимоотношение "врач-пациент" - типично гражданско-правовое взаимодействие и все спорные моменты регламентируются Гражданским Кодексом. С другой стороны, наличие уже упомянутой статьи 140 Уголовного Кодекса, "Халатное выполнение своих профессиональных обязанностей медработником", типичная уголовная статья и относится к компетенции полиции. Вывод неутешительный – любой пациент неудовлетворенный врачом, даже простым амбулаторным приемом, может прямо из поликлиники идти в полицию и писать заявление о возбуждении уголовного дела по упомянутой статье. И отказать ему в рассмотрении дела не в праве. Выходит, что по нашим законам 200.000 врачей и 400.000 медсестер, которые еще остались в стране и работают на ниве здравоохранения расцениваются государством как потенциальные преступники? Как-то нелогично.
И, кстати, если есть риск " врачебной ошибки", то должно быть и его страхование. Это так называемое страхование врачебной ответственности. Оно существует давно во многих развитых странах. В Украине оно практически отсутствует или существует в зачаточном состоянии. Но может ли страховаться деяние, которое может повлечь уголовную ответственность? Не знаю… Очень сомневаюсь
А судьи кто?
Давайте проиллюстрируем международный опыт рассмотрения " медицинских дел" в простой таблице:
|
|
|
Экспертиза – судебная или профессиональная ассоциация
|
США
|
Суд
|
Профессиональная ассоциация
|
Франция
|
Суд
|
Профессиональная ассоциация
|
Германия
|
Суд
|
Профессиональная ассоциация
|
Израиль
|
Суд
|
Профессиональная ассоциация
|
Турция
|
Суд
|
Профессиональная ассоциация
|
Китай
|
Полиция
|
Не определено законом
|
Украина
|
Полиция
|
Судебная медицина
|
Россия
|
Полиция
|
Судебная медицина
Кстати, ни в одной стране мира, кроме бывших стран СССР, экспертиза " медицинских дел" не относится к функции судебно-медицинской экспертизы. Судебная медицина сфокусирована у них только на случаи насильственной смерти или подозрения в таковом факте. Цепочка "суд- врачебная экспертиза профессионалов" - признак цивилизованного общества. Наш вариант- "полиция – судебно-медицинская экспертиза" - остатки тоталитаризма и проявление неразвитости элементарных общественных институтов. В принципе логика наших законодателей при выборе "местного варианта" ясна и понятна. Что такое ассоциация? Какую ответственность несут члены экспертной комиссии? И масса других организационных вопросов, которые при наличии готовой системы судебно-медицинской экспертизы отпадают. Но Украина неминуемо должна пройти этот сложный и тернистый путь к цивилизованной системе. Вариантов масса.
Вместо резюме
Даже поверхностный анализ медицинского права в Украине позволяет сделать вывод о его несовершенстве и противоречивости. Почему его надо срочно изменять и усовершенствовать?
Что надо сделать в первую очередь по моему мнению:
1.Узаконить термин " медицинская ошибка" в украинском законодательстве.
2. Отнести спорные моменты в “ медицинских делах" к юрисдикции Гражданского Права и передавать их для рассмотрения в полиции в рамках Уголовного права только по решению суда.
3. Узаконить проведение экспертизы в медицинских делах экспертными комиссиями профессиональных медицинских ассоциаций.
Почему это надо сделать немедленно?
1.Прежде всего – это жизненно важный вопрос для 200.000 врачей и 400.000 медсестер, которые еще не уехали из Украины и продолжают работать на благо своего народа.
2. Это касается всех пациентов и всех граждан Украины, которые в любой момент могут стать пациентами. Незащищенность пациента и незащищенность врача – две стороны одной медали.
3. Несовершенство медицинского права в Украине является серьезным сдерживающим моментом для масштабных инвестиций в сферу здравоохранения Украины. Любой потенциальный инвестор если тщательно оценит риски в связи с возможными юридическими коллизиями вполне вероятно откажется от интересного для Украины медицинского проекта.
Первый шаг к решению проблемы – это признать, что она существует. Считайте, что мы его сделали…
PS. Если Вы согласны с моими аргументами, то подписывайте https://petition.president.gov.ua/petition/115182, где Лариса Мартыненко, один из создателей "Української медичної спілки", изложила похожие аргументы о необходимости изменения нашего законодательства. Для справки - http://ums.org.ua/systema-kolektyvnoho-yurydychnoho-zahystu-likariv-ums.html. Чтобы нас услышали нужно собрать 25.000 подписей… Всего 25.000 подписей…