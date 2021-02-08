Что необходимо, чтобы Украина стала Меккой медицинского туризма?

Валерий Зукин, вице-президент Украинской Ассоциации Репродуктивной Медицины, член Правления Ассоциации частных медицинских учреждений Украины

Этот наивный вопрос пришел мне в голову, когда мне позвонили очередные приятели и попросили устроить их маму для лечения в Израиль. Да, я уже многих отправил в эту далекую страну для лечения. Пандемия Ковид этот поток, несомненно, уменьшил, но не прикрыл абсолютно. Как писал в стихотворении "Парус" Михаил Лермонтов:

"Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?.."

Мифический "Он" - это замученный и перепуганный украинский пациент.

Давайте порассуждаем

Мировой рынок медицинского туризма – какой он?

Я не очень люблю термин "медицинский туризм". В слове "туризм" закладывается определенная развлекательность и праздность, а в сочетании с медициной возникают определенные противоречия. Ну не от хорошей жизни едет человек за тридевять земель к иноземным врачам. Но термин есть термин. Итак, медици́нский тури́зм — термин, обозначающий практику предоставления плановых медицинских услуг за пределами региона проживания, совмещение отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи.

Насколько часто в мире люди едут в другую страну для лечения и как он измеряется в деньгах?

На приведенной диаграмме видно, что это многомиллиардные обороты и мировые лидеры Таиланд (!), Индия, Мексика и другие страны. Кстати, известный в Украине Израиль явно не среди мировых лидеров, хотя до пандемии COVID годовой оборот услуг для иностранцев достигал 400 млн. долларов в 2018 году.

А что происходит в Украине? Сколько иностранцев приезжает на лечение к нам? Давайте посмотрим интервью с президентом Украинской Ассоциации Медицинского Туризма (есть у нас и такая!) Виолеттой Янышевской. По ее данным, каждый год в Украину на лечение приезжает 65.000 медицинских туристов, общий оборот достигает 162 млн. долларов. Основные направления – санаторно-курортное лечение (две трети оборота), стоматология и репродуктивная медицина, а также лечение стволовыми клетками. Т.е. в Украину едут не потому что у нас есть классная кардиология или онкология, а едут на те виды лечения, которые в других странах просто запрещены.

А для чего вообще нужно развитие медицинского туризма?

Этот вопрос постоянно возникает при обсуждении этой темы. И действительно – зачем нам лечить иностранных граждан? Давайте своим помогать! Давайте посмотрим на эту проблему глобально.

Во-первых, в медицине хронически не хватает денег. Есть прямой и понятный путь, как их заработать.

Во-вторых, врачам и медсестрам, да и всем сотрудникам больниц, надо платить зарплату, причем такую, чтобы они не искали счастья "в краю далеком". Трудовая иммиграция медработников становится реальной угрозой существования отечественной медицины. Кто-то из "власть имущих" задает хоть себе вопрос, а кто нас будет лечить лет этак через 20? Постепенно опытные врачи уйдут на пенсию, а "молодая поросль" идет или в представители фармфирм, или уезжает за рубеж, или ищет удачу на немедицинской стезе.

В-третьих, при выходе на международный уровень неминуемо повышается уровень медицины. Появляется новое инновационное оборудование и отечественные пациенты получают медицинскую помощь более высокого уровня.

Ну а кроме этого, приезжающие пациенты живут в гостиницах, ездят на такси, ходят в рестораны, т.е. работу получают тысячи наших сограждан, никак не связанных непосредственно с медициной.

А государство получает дополнительные налоги, основной источник своего существования.

В Таиланде, одном из мировых лидеров медицинского туризма в мире, доходы от лечения иностранцев стали настолько ощутимы (до 4% от ВВП), что в период пандемии КОВИД для поддержания потока пациентов были разработаны специальные правила для тех, кто хочет приехать на лечение. Они включали особые условия для 2-хнедельного карантина, скидки на авиабилеты 30-50% и т.д.

А что надо делать Украине, чтобы стать Меккой медицинского туризма?

Справедливости ради, "ранний" Зеленский В.А. проявил интерес к развитию медицинского туризма в Украине. Позитивно хотя бы то, что он первым из всех президентов в Украине произнес это слово. Но дальше этого дело пока не пошло. О какой-то "государственной программе поддержки въездного медицинского туризма" и речи нет. Пока. А с чего, я считаю, надо было бы начать.

Разрешить госбольницам официально получать деньги за лечение иностранцев. Насколько я знаю, эта проблема до сих пор не решена. Оплата в Благотворительный Фонд – это хорошая мина при плохой игре. Так, например, в Украине где-то около 1000 родов суррогатными матерями для иностранцев. Кто-то может сказать, сколько оплачивают иностранцы в роддом за эту помощь? А если нет, то почему украинский бюджет и налогоплательщики (все мы и в том числе я, лично) должны за эти роды платить? Без большого количества грамотных врачей со знанием английского языка и зарубежными стажировками к нам иностранный пациент не поедет. Поедут на те услуги, которые в большинстве стран мира запрещены (суррогатное материнство, лечение стволовыми клетками и т.д.), а более серьезных пациентов не будет. Должна быть государственная программа долгосрочной стажировки украинских врачей за рубежом. С конкурсом, с условиями. Кстати, аналогичная программа, и не только для врачей, давно работает в Казахстане (например, https://www.cancercenter.kz/index.php/ru/spetsialistam/programmy-stazhirovok-za-rubezhom) Нужны современные больницы, имеющие серьезную международную аккредитацию, например, JCI. Из украинских медицинских учреждений эту аккредитацию имеет только "Пологовий будинок Лелека" (госпитальный сектор) и "Доктор Сэм"(амбулаторный сектор).

Этого крайне мало. Так, в уже неоднократно упоминавшемся Таиланде таких госпиталей - 60, а в крошечном Израиле – 29. Кстати, посмотрите в этом списке Казахстан - 6 крупных государственных центров имеют аккредитацию JCI.

Нужна современная и гибкая система регистрации медикаментов, медицинского оборудования и средств медицинского назначения. Представьте себе, появился новый прибор или катетер. Компания-производитель прошла "круги ада" для регистрации его в FDA (главный регулирующий орган США) или европейскую регистрацию. Наша больница хочет его приобрести. Не может! Наши отечественные регуляторные органы попросят завезти такой прибор для изучения, разберут его и за сумасшедшие деньги (10-20.000 долларов как минимум) выдадут разрешение на регистрацию его в Украине. Ну хорошо, если регистрация окупится после покупки одного прибора, а если это просто видоизмененный катетер стоимостью 150-200 долларов? Одна буковка изменилась в названии – опять плати. Поэтому инновации к нам попадают с большим трудом! Кому это выгодно? Можно только догадываться. И не поедет сюда дотошный пациент на устаревшее оборудование в совковую больницу к врачу, который последнюю статью в своей жизни прочел в журнале "Вестник хирургии" за 1985 год. Нужна государственная политика для способствования развитию медицинского туризма в Украине. Это и упрощенный визовый режим для пациентов, и скидки на авиабилеты и гостиницы. Я никогда не забуду, как наша клиника "Надия" поехала на выставку медицинского туризма в Лондон в 2008 году. Нашими соседями по выставке были клиника из Таиланда и Малайзии. Они очень удивились, что участие полностью профинансировала сама наша клиника. Им Министерство здравоохранения покрывало 50% расходов в этой выставке. Мы о таком и мечтать не можем! Для создания имиджа Мекки медицинского туризма в мире нужна долгая и целенаправленная работа СМИ. Я не знаю, какой государственный орган у нас ответствен за создание позитивного имиджа Украины в мире? Я точно знаю, что Израиль, Сингапур, Турция и Таиланд целенаправленно рекламируют свои достижения в медицине на уровне государственной политики, а не отдельной клиники. Введите в поисковик Гугл "достижения медицины Израиля или Сингапура", можете сами убедится. И посмотрите, какой скудный список достижений медицины в Украине. Не потому, что их совсем нет – потому что в наших СМИ преобладает самопожирающая антиврачебная доктрина. Запрос "виноваты врачи" куда более щедрый на публикации. Но это уже другая тема.

Вместо резюме. Рынок медицинского туризма в мире бурно развивается. И он несомненно будет расти. У Украины есть серьезные предпосылки занять на этом рынке приличное место. Это выгодно и для украинских пациентов, и для врачей и медсестер, и для государства Украина в целом. Это долгий и сложный путь. Но достижение цели тем скорее, чем начнешь путь…

Эпилог. Прошло много лет…Любопытный читатель этого рассказа с еще молодой памятью заходит на экскурсию в больницу. Современный дизайн, инновации по маршруту, везде разноязыкая речь. Со всего мира едут в Украину, чтобы исцелиться. И уже никто не помнит, какой сложный и долгий путь этому "украинскому чуду" предшествовал…