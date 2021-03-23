Большая приватизация: не потерять шанс на развитие и доверие инвесторов

Светлана Панаиотиди, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Какую прибыль может приносить большая гостиница в центре европейской столицы?

Четырехзвездочная гостиница “Днепр” в центре Киева приносила государству...нет, даже не миллион — около 100 тыс грн прибыли. А это — 8,3 тыс грн в месяц, что сопоставимо с доходом работника со средней зарплатой в Киеве. В 2020-м с ее продажей государство получило 1 млрд 11 млн грн.

Гостиница “Днепр” была одним из объектов малой приватизации, благодаря которой в 2020-м в бюджет поступило почти 4 млрд грн — именно на такую ​​сумму было продано имущества государства и органов местного самоуправления! Процессы происходили прозрачно и доступно в электронной торговой системе “Прозорро.Продажи”. 2021-й год может стать решающим для приватизации: в госбюджете запланированы поступления в 12 млрд грн, из которых 9 млрд — от большой приватизации. И эта цель выглядит даже более чем реальной, если сделать несколько шагов.

Большая приватизация — это продажа государственных предприятий, чья балансовая стоимость свыше 250 млн грн. Процедура большой приватизации несколько отличается от малой. К ней привлекают инвестиционных советчиков, которые собирают всю необходимую информацию, готовят объект и ищут потенциальных инвесторов. Далее проходит публичный конкурс, где предприятие получает тот, кто предложит наибольшую цену.

4 февраля 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект 4543 о разблокировании прозрачных аукционов большой приватизации в первом чтении. Принятие этого законопроекта во втором чтении ликвидирует последний барьер на пути к привлечению устойчивых инвестиций через большую приватизацию в экономику Украины.

Почему большую приватизацию надо разблокировать?

Разблокировка большой приватизации — это продолжение процесса законодательной и процедурной подготовки для того, чтобы эта приватизация проходила. Это четкий сигнал, что Украина готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачную и честную продажу крупных предприятий, что мы сдвинулись с “мертвой точки”.

В 2019 году этот процесс заблокировали. Тогда были опасения, что в условиях мировой экономической турбулентности из-за пандемии COVID-19 не будет спроса и выгодных предложений от мировых инвесторов к значительным объектам большой приватизации. Но те же успехи малой приватизации показали: для инвестора нет “неподходящего” времени — если есть доверие к прозрачному процессу и уверенность в честном аукционе.

Новые инвестиции, модернизация, развитие, целевое вложение средств — это то, что дать всем этим объектам государство не сможет и без чего, в конце концов, они просто медленно превратятся в предприятия-призраки, которые когда-то имели потенциал, но уже никого не интересуют.

Неужели государство отдаст все в частные руки?

Нет, на самом деле это не так.

Чтобы защитить важные для общества и государства объекты, 17 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел и поддержал правительственный законопроект 4020 “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”. Поэтому те государственные предприятия, которые являются основными и ключевыми для государства и общества — остаются в госсобственности. Под приватизацию подпадают только активы, которые не несут стратегического значения.

В 2021 году Фондом госимущества запланированы прозрачные конкурсы по продаже ОГХК, АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") и Президент Отель.

Кто позаботится о людях?

Один из моментов, который часто вызывает вопросы и на котором часто манипулируют — что случится с персоналом проданных предприятий. Мол, если предприятие было в госсобственности и занималось добычей сырья, но новый владелец изменит его профиль — что случится с простыми рабочими?

Закон о приватизации запрещает сокращать персонал в течение шести месяцев после перехода компании к новому владельцу. Кроме того, после приватизации важных для инфраструктуры и населения объектов новые владельцы не могут изменять профиль предприятия.

По сути, с неэффективного государственного управления (часто связанного с коррупционными схемами на высших уровнях) предприятие переходит в частные руки. Руки, которые заинтересованы в его прибыльности, расширении мощностей и создании новых рабочих мест. А значит — поиске квалифицированных кадров. При таких условиях освобождения профессиональных сотрудников было бы невыгодным и крайне нелогичным для нового владельца.

Приватизация будет происходить с учетом прав работников, необходимости обеспечить достойное будущее социально-культурным объектам (так, в некоторых ГП до сих пор есть спортклубы и команды, базы отдыха и т.п.). К обсуждению этих вопросов будут привлекать инвестиционных советчиков, профсоюзы и трудовые коллективы. Также будут приниматься во внимание особенности региона и местные потребности и запросы.

Это позволит не только сохранить работников, но и за счет развития ГП увеличить налоговые поступления как в государственный, так и местные бюджеты. То есть, обеспечить реализацию общественно важных проектов в общинах, улучшить инфраструктуру и жизни людей.

Большая приватизация — это не только продажа по высокой цене. Это начало процесса инвестирования и развития городов и поселков, и что немаловажно — рост благосостояния наших граждан.