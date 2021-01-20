Прозрачная аренда: разбираемся в деталях

Светлана Панаиотиди, заместительМинистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Зачем придумали “перечни” имущества и как они упростят жизнь арендаторов?

Допустим, ваши знакомые решили начать собственное дело. Уже нашли хорошее помещение в самом центре города, которое очень нравится и подходит под все критерии. И тут оказывается, что здание принадлежит государству. Думаете, все пропало? Нет! Именно благодаря новой прозрачной процедуре аренды любой может арендовать государственное или коммунальное имущество. Как это сделать — далее в колонке.

Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" №157 предусмотрел, что для передачи объекта в аренду его нужно сначала включить в "перечни" имущества. Это сделано, чтобы потенциальные арендаторы могли ознакомиться с огромным количеством объектов аренды государственной и коммунальной собственности. Чтобы обеспечить открытость и равный доступ к информации для всех, "перечни" имущества публикуют в электронной торговой системе (ЭТС) Прозорро.Продажи.

Проще говоря, все имущество, которое принадлежит государству или органам местной власти и планируется под аренду, должно быть инвентаризовано, занесено в единый публичный реестр и, конечно, доступно всем потенциальным арендаторам.

Кроме этого, прозрачная процедура аренды и введение "перечней — это еще один предохранитель от передачи в аренду имущества на псевдо-льготных условиях.

Два перечня: куда вносить или где искать желаемый объект?

Искать объект для аренды следует в одном из двух перечней, доступных на сайте Фонда госимущества и на сайте Прозорро.Продажи в разделе “аренда”.

Перечень І (первого) типа включает объекты, которые будут переданы в аренду по результатам проведения аукциона. Перечень ІІ (второго) типа — объекты, которые будут переданы в аренду без проведения аукциона.

Право получения аренды без проведения аукциона имеют бюджетные организации и другие организации, предусмотренные статьей 15 ЗУ “Об аренде государственного и коммунального имущества”. Если потенциальный арендатор относится к числу льготников, определенных статьей 15 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", он подает заявление о включении объекта в перечень II типа. После включения объекта в перечень II типа арендодатель заключает с "льготником" договор аренды без процедуры аукциона.

Если потенциальный арендатор хочет арендовать государственное и коммунальное имущество, но не имеет права получить такое имущество без проведения аукциона, то в таком случае он подает заявление на включение объекта аренды в перечень I типа. Арендодатель в установленные сроки рассматривает это заявление, включает имущество в перечень I типа и объявляет аукцион. Право арендовать имущество получает тот арендатор, который предложил наивысшую арендную плату на аукционе.

Перечни имущества I и II типов должны быть загружены всеми арендодателями в электронную торговую систему "Прозорро.Продажи". На сегодня уже есть техническая возможность вносить в систему Прозорро.Продажи перечни I или II типа. Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" протестовало функционал аккредитованных в ЭТС площадок по публикации перечней первого и второго типа, поэтому такой функционал работает в личных кабинетах арендодателей.

Для внесения объектов аренды в ЭТС арендодатели выбирают электронную площадку, аккредитованную в "Прозорро.Продажи", регистрируются на ней и получают доступ к персональному кабинету. В персональном кабинете арендодатель может создать объект аренды, который планирует передать в аренду и который включил в один из перечней. При создании объекта аренды арендодатель вносит информацию об объекте в соответствующие поля. В частности, отмечает такую информацию:

тип объекта: единый имущественный комплекс, недвижимое имущество, транспортное средство, иное имущество;

тип собственности: государственная или коммунальная;

первоначальную и остаточную балансовую стоимость объекта;

арендную плату и арендную ставку (при наличиии);

срок аренды;

целевое назначение объекта;

об арендодателе и балансодержателе объекта;

расположение и технические характеристики объекта в зависимости от типа объекта;

другую информацию, которая предусмотрена порядком передачи в аренду государственного и коммунального имущества.

Кроме того, арендодатель загружает документы, касающиеся объекта: например, фотографии, технический паспорт, поэтажный план, решение о намерении передачи имущества в аренду и решение о включении объекта аренды в перечень I или II типа, а также договор аренды, если он уже заключен. После этого арендодатель публикует объект.

Опубликованный арендодателем объект вносится в центральную базу данных Прозорро.Продажи и появляется на всех площадках, подключенных к системе. Следовательно, потенциальные арендаторы могут через любую площадку найти желаемый объект аренды с перечней I или II типа в системе "Прозорро.Продажи" и арендовать его.

Все электронные площадки, которые подключены к системе, создали интерфейсы для удобного поиска объектов. Например, арендаторы могут отфильтровать перечень имущества по типу перечня (перечень I или II типа), по площади объекта, по местонахождению, названию объекта или по другим критериям. Это позволяет арендаторам найти желаемый объект аренды государственной и коммунальной собственности в любом уголке Украины и удобно и легко арендовать такое имущество.

В каких еще случаях арендодатели пользуются перечнем имущества в ЭТС “Прозорро.Продажи”?

В перечень имущества в ЭТС, кроме объектов, которые планируется передать в аренду на аукционе или без проведения аукциона, арендодатели также вносят информацию об объектах в следующих случаях:

планируется продлить договор аренды на аукционе. В таком случае вносится информация об объекте, который является предметом договора, и загружается договор аренды;

договор аренды планируется продлить без проведения аукциона. В таком случае вносится информация об объекте, который является предметом договора;

в систему вносится договор аренды, заключенный до введения в действие Закона №157;

в систему вносится договор субаренды, который заключается касательно объекта, который является предметом договора, заключенного до 1 октября 2020 года;

в систему вносится договор о внесении изменений в договор аренды, заключенный до 1 октября 2020 года.

В перечисленных выше случаях арендодатели только технически вносят информацию об объектах аренды в перечень имущества в ЭТС. Юридически арендодатели не должны включать их в перечень I или II типа в соответствии со ст. 6 Закона. Технически эти объекты должны быть внесены в ЭТС для наличия единой базы данных государственных и коммунальных объектов аренды.

Как арендатор может воспользоваться перечнем имущества в ЭТС для получения в аренду имущества?

Потенциальный арендатор имеет в своем личном кабинете техническую возможность подавать заявления, касающиеся конкретных объектов аренды. Скажем, потенциальный арендатор нашел желаемый объект аренды в перечне имущества в ЭТС. Затем он подает через личный кабинет на электронной площадке заявление на аренду этого объекта. Это заявление попадает в личный кабинет арендодателя, и он должен объявить аукцион по результатам рассмотрения такого заявления.

Если же потенциальный арендатор воспользовался поиском объектов, находящихся в списках I или II типа в ЭТС и не нашел желаемый объект, то он еще, кроме указанного, может подать заявление на включение какого-то имущества в перечень I или II типа. Когда арендодатель получать такие заявления в системе "Прозорро.Продажи", он должен рассмотреть такие заявления и включить соответствующий объект аренды в перечень I или II типа, или отказать во включении, если на это есть основания.