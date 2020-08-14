Новая волна приватизации: большая работа и толчок к развитию

Светлана Панаиотиди, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Вчера, 12 августа, на заседании Правительства было принято решение передать почти 200 государственных компаний в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. Это непрофильные и неприбыльные активы, подавляющее большинство которых не осуществляет производственной деятельности, но требуют восстановления и инвестиций.

За кулисами осталось много того, о чем не пишут в новостях: согласование в 44 органах власти, количество отправленных писем и протоколов, согласительных совещаний, конференц-колов, правительственных комитетов, ссор и примирения.

С марта и до сегодня - это большая работа команды Минэкономики, которую я хочу отметить.

В начале разработки проекта распоряжения для приватизации предлагалось 386 объектов. После многочисленных согласований и доработок, учета замечаний и предложений, это количество существенно уменьшилось. Но мы планируем продолжать дальнейшую подготовку решений Правительства о передаче на приватизацию большого количества государственных предприятий, которые тянут из бюджета средства на содержание и погашение долгов и на которых паразитируют коррупционеры.

Публичные прозрачные аукционы уже показали свою эффективность. Результаты свидетельствуют, что инвесторы заинтересованы в приобретении и развитии бывших госпредприятий, и даже Covid-19 не мешает. С начала 2020 года Фонд госимущества уже провел в электронной торговой системе Прозорро.Продажи 274 успешных аукциона на сумму 1,65 млрд. грн. Ожидаемая общая балансовая стоимость активов предприятий, в отношении которых вчера было принято решение о приватизации, составляет более 10 млрд грн.

Нет сомнения, что прозрачная и честная приватизация убыточных предприятий даст толчок к дальнейшим инвестициям, созданию рабочих мест, наполнению бюджетов налогами и развитию регионов.