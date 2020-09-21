Евроатлантическая интеграция: карта реформ для Украины

Светлана Панаиотиди, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины



Еще в мае этого года Президент утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2020 год. Этот документ направлен на планомерную реализацию стратегического курса страны, который закреплен в Конституции, курса на евроатлантическую интеграцию. Большим драйвером в этом вопросе выступает Минэкономики: начиная с проведенного впервые за годы независимости обзора оборонно-промышленного комплекса до использования всех инструментов сотрудничество с НАТО для поиска эффективных решений в сфере экономической безопасности.

Однако главной задачей на сегодня является реформирование сектора безопасности и обороны, в том числе, оборонно-промышленного комплекса. Обзор ОПК показал, что государственные предприятия нуждаются в коренной трансформации и поддержке со стороны государства, перехода к корпоративной модели управления и разработке механизмов привлечения инвестиций в отрасль. Успешное выполнение задач Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО будет способствовать достижению Украиной критериев членства в Альянсе. О прогрессе в этом направлении — речь пойдет далее.

Техническое переоснащение и реконструкция производственных мощностей предприятий ОПК

Научный потенциал страны позволяет разрабатывать и обеспечивать производство современных образцов вооружения и военной техники, к примеру, проекты "Нептун" или "Ольха". Но для обеспечения необходимого производственного потенциала необходимо соответствующее финансирование. На сегодняшний день техническое переоснащение осуществляются в соответствии с задачами и мероприятий двух программ — "Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года" и "Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продукции специальной химии на период до 2021 года". Мы в Минэкономики работаем над актуализацией указанных программ на период до 2024 года, с учетом других задач в этой сфере, обозначенных Президентом Украины в этом году. Кроме этого, у нас идет подготовительная работа предложений к проекту Стратегии военно-технического сотрудничества для начала освоения серийного производства новейших образцов высокотехнологичного вооружения и военной техники. Также подготовлен проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины 2021-2025 годов, поскольку после утверждения Стратегии национальной безопасности Украины должны быть обновлены все стратегические документы.

Разработка соответствующих законопроектов

Мы работаем над исключением из действующего законодательства неэффективных и обременительных норм государственного контроля. Для выполнения приоритетных задач ГНП-2020 Министерство разработало три важных законопроекта. Они направлены на отказ от системы тотального тягостного контроля за всеми субъектами хозяйственной деятельности, совершенствование основ государственного надзора и унификацию процедуры осуществления мероприятий государственного контроля, а также устранение ограничений для участников ГК "Укроборонпром" по созданию совместных предприятий с участием иностранных участников для реализации международных проектов (последний уже подан на рассмотрение Кабинета Министров Украины).

Консультации с НАТО

В интересах государства Минэкономики активно привлекает консультативную помощь со стороны НАТО. С этой целью еще до окончания 2020 мы планируем провести ряд важных мероприятий. Они должны были состояться офф-лайн, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Так, в октябре 2020 года пройдет онлайн-семинар для поддержки предприятий ОПК в Каталоге по производству оборонной продукции. В декабре в Киеве должен состояться пятый ежегодный Семинар по развитию оборонной промышленности Украины с участием экспертов НАТО.



Основными задачами таких консультаций является обсуждение механизмов имплементации рекомендаций по результатам обзора оборонно-промышленного комплекса Украины с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов; вопросы управления жизненным циклом вооружения и военной техники, применение комплексного подхода к качеству военной продукции на всех стадиях жизненного цикла, а также перспективных направлений сотрудничества предприятий ОПК с различными структурами НАТО; развития политики, способствующей взаимовыгодному сотрудничеству между оборонной промышленностью и вооруженными силами.

Годовая национальная программа — это в первую очередь, и главной мерой, наша внутренняя работа над усовершенствованием и трансформациями.