"Забота" об украинском агросекторе или лоббирование частных интересов?

Михаил Соколов, заместитель председателя ОC "Всеукраинская аграрная совет"

Аграрный сектор Украины является локомотивом экономики, который обеспечивает более 40% валютных поступлений в страну. Мы – на ведущих позициях в экспорте подсолнечного масла, зерна, сои. Однако, не просто отстаем в использовании новейших средств защиты растений (СЗР), – мы отстали от развитых стран на несколько лет. И это негативно влияет как на урожайность в агросекторе, так и на экологию страны.

Потеря конкурентоспособности и вред экологии

Проблема в том, что в Украину почти невозможно ввезти образцы новых средств защиты растений для государственных исследований, чтобы в дальнейшем принять решение о его регистрации или отказе в регистрации. Четыре года назад в законодательство была внесена правка, согласно которой, сначала препарат должен быть зарегистрирован в стране-производителе. То есть, в стране, где стоит химический завод, а не в стране, где препарат будет применяться.

Такая норма отсутствует в законодательстве других стран. Ни в ЕС, ни в США, ни где-либо, не требуют для проведения собственных испытаний регистрации в других странах. Для этого есть веские причины:

1. Чаще всего завод находится в стране с одними природно-климатическими условиями, а продукция экспортируется в страны с другими. Поэтому препарат, который эффективен там, куда его экспортируют, может быть неэффективным там, где его производят. Например, из-за отсутствия соответствующих сорняков и вредителей. А исследования эффективности - один из обязательных этапов государственных исследований, необходимых для регистрации. Неэффективные препараты не регистрируют. Ни одна страна не полагается на выводы другой. Это часть суверенитета - самим решать, что безопасно и эффективно, а что нет. Так было и в Украине, пока некоторые народные депутаты прошлого созыва не пролоббировали поправку к закону, которую теперь аграрии и депутаты, которые их поддерживают, пытаются отменить законопроектом №2289.

Печально, но за эти четыре года Украина сильно отстала от других стран. У нас нет целого ряда новых, более эффективных препаратов, которые есть у наших конкурентов. Какие последствия?

1. Мы теряем конкурентоспособность, потому что покупаем устаревшие и менее эффективные препараты. К ним и у вредителей, и у сорняков уже выработался частичный или полный иммунитет. Поэтому нужно увеличивать их концентрацию и количество обработок растений. Другими словами, это прямо бьет по карману агропроизводителей, по экологии и здоровью людей.

2. Мы теряем свою экологию. Новые препараты, будучи более эффективными и селективными, дают такие же или лучшие результаты в борьбе с вредителями и сорняками и при этом меньше влияют на окружающую среду и людей.

Поэтому те, кто лишил украинцев возможности самим решать, что им регистрировать, а что нет в собственной стране, откровенно издеваются над нами. Не думаю, что мы должны с этим мириться.

Украинские ученые не способны провести исследования?

От сторонников блокирования ввоза препаратов без регистрации в стране-производителе приходится слышать и такое что, якобы, Украина не способна провести профессиональных исследований препаратов. Я лично убежден, что это неправда – в Украине есть ученые, которые способны сделать соответствующий анализ. Более того, эти исследования дают средства на развитие нашей науки. Но после введения четыре года назад нормы о невозможности проведения собственных исследований без регистрации в стране-производителе, многие из ученых остались без работы. И если мы хотим их сохранить, больше ждать уже невозможно.

Вместе с тем, если даже на минуту предположить, что данный тезис имеет какое-то основание, то противники ввоза в Украину препаратов без регистрации в стране-производителе должны требовать прекратить регистрацию и препаратов, произведенных в Украине. У нас также изготавливают средства защиты растений, правда, в основном из импортных действующих веществ. При таких условиях мы должны вообще отказаться от проведения регистрации и испытаний в Украине и допускать к обращению только препараты, зарегистрированные в развитых странах, например, в США, Канаде, Японии, Южной Кореи, странах ЕС.

Однако, лоббисты категорически возражают против такого подхода. Почему? А потому, что их цель – не обеспечить надежные исследования препаратов, а закрыть наш рынок для новых, чтобы торговать теми, на которые уже вышли сроки патентной защиты. Если бы противники отмены этой лоббистской нормы о запрете ввоза СЗР без регистрации в стране-производителе действительно беспокоились об агросекторе и экологии и не верили в украинскую науку, их норма выглядела бы следующим образом:

- все новые препараты – и наши, и иностранные – должны пройти первый этап исследований – на токсичность – в одной из развитых стран мира;

- вторая фаза исследований – исследования на эффективность – должна проводиться в Украине и только после этого регистрироваться.