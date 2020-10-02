Повышение тарифов на электроэнергию - это крах для экономики и увеличение безработицы

Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром"

НКРЭКП собирается с 1 ноября и до конца года повысить тарифы на транспортировку электроэнергии на 30%, до 313,07 грн/МВт-час, а на 2021 год запланировано повышение в более чем в два раза к текущему тарифу до 501 грн/МВт-час. К сожалению украинские металлурги вынуждены констатировать: эти повышения у государственного регулятора входят в привычку, даже когда оснований нет.

Предыдущее повышение было не так давно. Буквально пару месяцев назад, тарифы уже выросли более чем в 1,5 раза, и это уже очень отрицательно сказалось на всей украинской промышленности, особенно на металлургической. Металлурги потребляют 25% от всего объема потребляемого электричества в стране, и до 60 % всего потребления электричества промышленностью.

Из-за последнего очередного повышения тарифов на транспортировку электроэнергии затраты металлургов уже выросли на миллиарды гривен. Это при том, что прошлый год металлургическая отрасль и так закончила с убытком более чем в 32 миллиарда гривен. В этом году сумма убытков металлургов за первое полугодие превысила убытки первой половины 2019 года.

Экономический кризис только набирает обороты, и когда мировая экономика начнет восстанавливаться, сложно прогнозировать. Поэтому в европейских странах государства стараются поддержать промышленность, чтобы не допустить коллапса в экономике. У наших конкурентов - европейцев, россиян, - цены на электроэнергию падают. А в Украине– растут. Причем такими темпами, что цены скоро превысят докризисный уровень.

Фактически НКРЭКП создает порочный круг. Одна из задач Комиссии – найти баланс на рынке электроэнергии. А то, что сейчас происходит, дестабилизирует рынок. Когда тариф на электроэнергию растет, промышленность, которая обеспечивает 60% ее потребления, начинает сокращать производство. Соответственно, потребление падает, а вместе с ним – и поступления энергетиков. Что в такой ситуации делает НКРЭКП? Снова повышает тариф. Так и замыкается круг, который ведет в никуда: производство падает - потребление электроэнергии падает – тарифы вынуждены повышать – производство снова падает.

И страдают от этого все - и промышленность, и энергетики.

Так зачем же повышать тарифы? Напомню, все началось, с задолженности в десятки миллиардов гривен перед «зелеными» энергетиками. Как это получилось? Государство взяло на себя обязательства выкупать «зеленую» электроэнергию, независимо от объемов потребления, по ценам, которые бы компенсировали инвестору инвестиции в «зеленую» энергетику. Эти обязательства брало на себя государство - не промышленность, не потребители. Поэтому логично было бы, чтобы государство эти обязательства и выполняло – не перекладывая в буквальном смысле свои долги на плечи промышленности.

Государство должно найти внутренние резервы, чтобы погасить свои обязательства. И в законе, который был принят в этом году, сказано, что задолженность должна быть компенсирована за счет выпуска ОВГЗ, а в 2021-2022 году тариф зеленой энергетики минимум на 20% должен покрываться за счет государственного бюджета. Это правильное государственное решение. Оно позволит сохранить Украине имидж надежного партнёра для инвесторов и не добьет промышленность.

Государству не стоит перекладывать бремя ответственности на промышленность. Это приведет к обратному эффекту, в том числе и для государства. Каждая гривна, которую заберут у промышленности – это деньги, недополученные государственным бюджетом в виде налогов. Когда предприятия начнут закрываться, потеря будет не только прямая - в налогах и сборах, но и социальная: за счет возросшего количества безработных, социальных платежей по безработице и т.д. И в итоге за каждую гривну повышенного тарифа, государство заплатит на порядок больше.

То же касается и тарифов на электроэнергию для населения, которые держатся на низком уровне благодаря тому, что их субсидирует промышленность. Это тоже проблема ответственности государства: обещали украинцам низкие тарифы, и ваша задача эти тарифы в стране обеспечить. Решать проблемы населения за счет промышленности в долгосрочной перспективе создает все в тот же порочный круг: когда промышленные предприятия закрываются, в стране появляется все больше безработных, которые не могут платить тарифы за электроэнергию. И вместо того, чтобы создавать спирали экономического роста, решением НКРЭКП создается спираль экономического падения.

Именно поэтому, с точки зрения экономической логики, государство должно обязательства, взятые на себя, покрыть за счет собственных ресурсов - прежде всего за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Это мировая практика: нельзя в кризисные времена выкачивать деньги из реального сектора экономики. Кроме этого, у компании «Укрэнерго» есть возможности получения кредитов на сотни миллионов евро от международных европейских институций.

Мы обращаемся к Кабинету министров Украины, и в первую очередь – к Минтопэнерго. Сегодня и Кабинет Министров, и Верховная Рада могут сделать все для того, чтобы решить проблему погашения долгов «зеленым» энергетикам без резкого повышения тарифа для промышленности.