В конечном счете население выиграет от рыночных цен на электроэнергию

Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром"

Промышленность приветствует инициативу правительства наконец навести порядок на розничном рынке электроэнергии. Любая незаконченная реформа, искривляет работу рынков. Либерализация в части цен для промышленности, введение нагрузки в виде финансирования "зеленой" энергетики через тариф на передачу это несправедливый путь развития энергетики. Приведение бытовых тарифов к рыночно обоснованному уровню – это единственно правильное решение. От него в конечном итоге выиграют все – и граждане, и бизнес, и экономика страны.

Традиционно наиболее слабой функцией публичной власти являются – коммуникации. Вопрос тарифов для населения всегда рассматривается как наиболее влиятельный на общественное мнение. Поэтому, правительству нужно пояснить населению, почему это решение правильное и полезное. Ведь, когда страна перекладывает всю нагрузку по оплате электроэнергии на промышленность, то население в таком случае платит дважды.

Постоянное повышение цены на электроэнергию для промышленности ровно на столько же удорожает товары, которые население покупает в магазинах. При этом для промышленности стоимость электроэнергии может составлять до 60% всей себестоимости продукции. Пропорционально эти расходы перекладываются на конечного потребителя. Будь-то продукция крупной промышленности или хлеб, йогурт или фруктовый сок.

В этом году государство трижды повышало тариф на передачу электричества магистральными электросетями, что приводило к постоянному росту конечных цен для промышленных потребителей. В 2019 г. таких повышений было 2. В итоге 5 повышений за полтора года. Все это влияло на стоимость товаров и услуг и конкурентоспособность украинской экономики.

Дальнейшее повышение просто невозможно. Достигнута экономическая граница, при которой уже будет сокращение производства и снижение ВПП. Все потому, что ни один бизнес не сможет оплачивать высокие тарифы для промышленности.

Опустим за скобки, что часть людей вовсе могут потерять работу, поскольку бизнес не выдерживает постоянного роста затрат на электроэнергию и закрывается. Ведь тем, кто потерял работу по большому счету будет все равно, какой тариф на электроэнергию, потому что у них не будет источников дохода.

В этом году при повышении тарифов на передачу государство в лице госкомпании "Укрэнерго" озвучивало два аргумента. Первое – субсидирование населения, а второе – это субсидирование "зеленой" энергетики. Естественно, что если тарифы для населения будут приведены к более экономически обоснованному уровню, это снимет часть нагрузки на бизнес, ведь это все сообщающиеся сосуды. В итоге выиграет не только промышленность, но и население, которое за товары будет платить меньшую цену.

Бесспорно, повышение цен не решает всех проблем и перекосов в отрасли от которых страдает украинская экономика. В тоже время, это шаг, который назрел и перезрел.

Мы рады слышать заявления международных партнеров о поддержке идеи правительства, если не ликвидировать полностью, то по крайней мере существенно уменьшить кросс-субсидирование на рынке электроэнергии.

Энергорынок должен быть прозрачным и тарифы должны быть экономически обоснованы. Это единственная жизнеспособная конструкция в долгосрочной перспективе. Все международные организации, с которыми сотрудничает Украина выступают именно за это – тарифы для население должны быть экономически обоснованы.

С политической точки зрения повышения тарифов всегда сложное решение, но правительство должно суметь пояснить своим гражданам, что иного способа достичь европейского уровня жизни, как внедрить рыночные реформы, попросту не существует.