Европейский зеленый курс и украинская имитация, или почему Украине стоит брать на себя только выполнимые обязательства

Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром"

11 марта Европарламент проголосовал за введение на границе углеродного налога. Заработает этот механизм уже в 2023 году. Это решение нельзя назвать неожиданным: все понимали, что это произойдет, да и европейцы неоднократно озвучивали, что налог будет введен.

Для Украины этот механизм, безусловно, станет огромной дополнительной финансовой нагрузкой. По нашим оценкам, он будет обходиться нашим предприятиям которые экспортируют свою продукцию в ЕС более чем в полмиллиарда евро ежегодно. Причем основная нагрузка придется прежде всего на металлургическую отрасль – им она будет стоить более 350 млрд евро. И чтобы этого не произошло, украинской власти нужно вести переговоры с европейцами. Рассказывать им правду о состоянии нашей промышленности и усилий Украины в уменьшении выбросов СО2. Чтобы европейцы увидели, например, как выглядит украинская система углеродного налога и недавно введенная система углеродного мониторинга.

Украина значительно сократила выбросы углеродов по сравнению с 1990 годом, понятно, что это произошло в основном из-за сокращения промышленного производства, но и модернизация производства дала свой эффект. В любом случае, Украина уже на сегодня сократила выбросы СО2 намного больше по сравнению с 1990 годом, чем любая другая европейская страна.

При этом в Украине существует углеродный налог который распространяется на 70 % общестрановых выбросов СО2. Что значительно выше чем, например, во Франции, Великобритании и Швейцарии где под обложение попадает менее 35 % от общих выбросов СО2, и тем более выше чем в Польше, Эстонии, Испании где налогом на СО2 облагается 3-4 % всех общих выбросов.

Кроме того, Украина уже сделала первый шаг к созданию системы торговли выбросами. Принято законодательство, которое регулирует мониторинг и верификацию выбросов. Поэтому мы надеемся, что европейцы учтут эти усилия Украины в вопросе сокращения выбросов. Кроме того, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС подразумевает особые партнерские отношения между Евросоюзом и Украиной. Это все создает основания чтобы на Украину в итоге ЕС не распространял действие Сarbon Border Adjustment Mechanism. Но для того, чтобы это случилось, у Украины должна быть четкая единая позиция на переговорах.

Украинские чиновники выписывая графики перехода украинских предприятий на европейские нормы, должны учитывать, что в самой Европе этот процесс занял десятилетия и обошелся в сотни миллиардов евро. Европейские предприятия рассчитывали раньше и рассчитывают сейчас на крайне дешевое льготное финансирование, безвозвратную финансовую помощь, финансирование своих проектов, модернизацию которая приводит к сокращению выбросов СО2 и улучшению экологических показателей. Такие же льготные условия создавались и для предприятий восточной Европы, которые перестраивали свою промышленность вступая в ЕС. Но мы пока не являемся членами ЕС. И я очень сомневаюсь, что от ЕС мы будем получать подобную финансовую поддержку.

У нашего государственного бюджета средства весьма ограничены. Поэтому нашим предприятиям в процессе модернизации можно рассчитывать только на себя. И к сожалению, любая эффективность таких инвестиций уменьшается из-за крайне дорогого финансирования для украинских предприятий. Прежде чем обязывать предприятия следовать европейским нормам, следовало бы перенять европейский механизм стимулирования – например, в части распределения средств, которые выплачивают предприятия в качестве экологического налога.

Сейчас миллиарды, которые платят предприятия в качестве эконалога, просто растворяются в бюджетах всех уровней. Однако гораздо эффективнее было бы тратить эти деньги на экологические мероприятия, часть которых осуществляются самими предприятиями. Так, кстати, делают в Европе – направляют на модернизацию средства от экологического налога и углеродного сбора. И я надеюсь, что украинская власть изменит законодательство, и позволит предприятиям вкладывать часть этих средств в экологическую модернизацию.

Еще один отличный пример того, как под предлогом евроинтеграции и адаптации нашего законодательства к европейским нормам продвигаются нормы, которые не имеют никакого отношения ни к Европе, ни к здравому смыслу, ни к экологии – законопроект о промышленных выбросах (№4167). Так, например, заложенные в законопроекте сроки перехода украинских предприятий к новым нормативам составляют всего четыре года. Продление этого срока еще на несколько лет выписано очень туманно и отдается на субъективный взгляд чиновника. При этом европейские предприятия проходили этот путь десятки лет. А многие страны восточной Европы, которые стали членами ЕС еще в 90-е годы, до сих пор продолжают этот путь. Нас же обязывают преодолеть многолетний путь в несколько шагов. Но при этом не говорят, где взять десятки миллиарды евро, необходимые для модернизации.

Еще одно нововведение законопроекта № 4167 - применение в Украине европейского справочника наилучших технологий. В ЕС этот справочник не взялся из ниоткуда. Его составляют все те же промышленные предприятия – те, кто устанавливает это оборудование на своих предприятий, и те, кто это оборудование производит. Да, происходит соответствующая верификация в пределах власти ЕС, но предприятия Европы имеют возможность участвовать в обсуждении этих технологий и норм и влиять на формирование этого справочника. Нам же предлагается просто взять европейский справочник, перевести на украинский язык, и начать использовать у себя. Без какой-либо адаптации, без учета особенности украинских технологий на предприятиях и украинских производителей оборудования.

Уверен, что на украинских предприятиях также можем внедрять наилучшие технологии. Но они могут в чем-то отличаться от европейских. В Украине есть предприятия, которые производят оборудование наивысшего качества которое адаптировано именно под наше производство. И хотя это оборудование соответствует мировым стандартам, его может не быть в европейском справочнике. Чтобы украинские предприятия не оказались в заведомо проигрышной позиции должна существовать процедура включения некоторых украинских технологий в такой справочник. Когда Украина станет членом ЕС, возможно эти технологии войдут в общеевропейский справочник.

Поэтому сегодня, в украинской реальности, законопроект № 4167 должен предусматривать: (1.) гибкий подход к формированию справочника технологий для Украины, пока Украина не стала членом ЕС и (2.) достаточное время для украинских предприятий для проведения своей модернизации.

Все мы прекрасно понимаем, что наши предприятия не получат десятки миллиардов евро от ЕС. Финансирование от украинского государства мы тоже вряд ли дождемся, хотя на него и не претендуем. Нам нужно рассчитывать только на себя. А значит - брать реальные обязательства. Чтобы потом перед теми же европейцами не краснеть. И не рассказывать, почему не выполняются эти обязательства.