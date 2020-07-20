Почему при оплате штрафов за нарушения ПДД возникают проблемы, и как сделать так, чтобы их не было

Денис Дмитров, основатель сервиса Штрафы UA

В среднем каждый год около 40% штрафов за нарушение правил дорожного движения не оплачивается вовремя. В 2019 году это составило около 200 млн грн. Сумма сама по себе внушительная, однако она не описывает всю глубину проблемы. Просроченные штрафы - это не только недопоступление в бюджет. Они ложатся дополнительной нагрузкой на Государственную исполнительную службу (ГИС). Водители, допустившие просрочку, платят двойную сумму. В процессе взыскания штрафов на их банковские счета может быть наложен арест, а автомобиль может быть объявлен в розыск.

Запуск системы автоматической фиксации нарушений ПДД ещё больше увеличил объём просроченных платежей. Только за первый месяц её работы было наложено почти 400 тыс. штрафов, из которых оплачено около 220 тыс. А это всего лишь 50 камер в Киеве и на въезде в столицу, которые фиксируют только один вид нарушения - превышение скорости.

Очевидно, что число камер будет постоянно расти, устанавливаться они будут по всей Украине, также добавятся и новые виды штрафов. Безусловно, это позитивно повлияет на поведение водителей на дорогах. Но культура оплаты штрафов также нуждается в улучшении. Для этого нужно разобраться, как устроен механизм оплаты штрафов в Украине, и в чём основные трудности.

Дело, разумеется, не в массовой безответственности украинских автовладельцев. Когда начинаешь заниматься поддержкой водителей, то понимаешь, что около половины обращений касаются ситуации, когда человек вроде бы оплатил штраф в срок, но в базе полиции он всё равно числится, как непогашенный.

Действительно, каждый второй-третий оплаченный штраф остаётся незакрытым. Причина в том, что сложный процесс оплаты и особенности работы финансовых учреждений приводят к большой вероятности операционной ошибки. Многие люди этого просто не осознают, полагая, что оплата штрафа сродни переводу денег с карты на карту – штраф закрывается в момент получения квитанции. На самом деле нет.

До недавнего времени ситуация также осложнялась тем, что у водителя не было возможности оперативного контроля за статусом его штрафов. Кроме телефонного звонка/визита в управление патрульной полиции или исполнительную службу. К слову, в условиях карантина эта возможность ограничена, по телефону также непросто дозвониться и единственный вариант решить вопрос - это писать запросы на электронную почту и ждать ответы в установленные законом сроки. Но регулярно этим заниматься никто, естественно, не будет.

Когда весной 2020 года МВД начало предоставлять онлайн-доступ к реестру штрафов, проверить свои статусы стало возможно с помощью специализированного приложения. Со стороны Нац полиции это большой шаг вперед в плане прозрачности платежей и информированности водителей. При этом многих водителей ждало неприятное удивление. Штрафы, которые они считали давно оплаченными, до сих пор числились за ними. Нет, это не ошибка в программе. Это как раз тот случай, когда платёж не дошёл до адресата из-за ошибки.

Есть несколько основных причин, которые приводят к проблемам, если оплата проведена через банк или другие финансовые учреждения:

Некорректно введенные реквизиты или данные (неправильная сумма или номер счёта). Также может быть неправильно сформировано назначение платежа. Как следствие, деньги направляются не туда, куда нужно или система в полиции не распознаёт платёж.

Оплата, проведенная в последние дни, установленного законом 15-дневного срока. Поскольку на транзакцию финансовому учреждению отведено 3 банковских дня, деньги могут опоздать, а штраф отправиться в исполнительную службу, которая сразу удваивает его размер и начинает производство.

Дублирование штрафа. В реестре может появиться два одинаковых штрафа, если инспектор случайно нажмёт несколько раз на кнопку на своём планшете (такое случается при плохом качестве интернет-связи). Вы заплатите за один, а про второй штраф можете даже не догадываться.

Что в таких случаях необходимо делать?

Иногда - просто подождать. Любой оплате в банковской системе необходимо время, чтобы дойти до места назначения. Если в течение 5-6 дней статус штрафа не изменится, тогда без личного визита с документами об оплате в отдел административной практики управления патрульной полиции или Государственную исполнительную службу не обойтись. В случае небольшой ошибки, её можно исправить. Дублированные штрафы легко удаляются. Но в некоторых случаях придётся потратить много времени и нервов на разбирательства.

На будущее - стоит пользоваться специализированными онлайн-сервисами, интегрированными с реестром МВД. На сегодня это самый эффективный способ. Во-первых, потому что он обеспечивает оперативный контроль наличия непогашенных штрафов (вплоть до пуш-уведомлений). Во-вторых, такой сервис максимально автоматизирует процесс оплаты штрафа, что значительно снижает вероятность ошибки. Ну и, конечно, нарушать ПДД тоже больше не стоит.