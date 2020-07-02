Почему нам нужна Доктрина экономической безопасности

Станислав Таршин, Член Украинской рады бизнеса, владелец группы компаний "Градолия"

В последние месяцы мы как никогда почувствовали, насколько изменился мир. Коронавирус обвалил экономики даже самых стран, не говоря уже об Украине. Для того, чтобы быть готовыми к серьезным кризисам и вызовам, нам нужно задуматься об обеспечении экономической безопасности. Ведь это один из важных элементов национальной безопасности государства.

Рассмотрения парламента ожидает проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О национальной безопасности Украины" (относительно включения доктрины экономической безопасности Украины к элементам планирования в сферах национальной безопасности и обороны). Эта доктрина была разработана бизнесменами-практиками, владельцами и топ-менеджерами ведущих украинских компаний, а также экспертами. То есть, это документ, созданный людьми, которые хорошо знают основы экономики, о том, что ее может укрепить, или наоборот - убить.

Эта доктрина была разработана еще в прошлом году, но сейчас ее принятие критически важно. Пандемия сильно ударила по финансовой способности всех без исключения стран мира. А если учесть, что эта пандемия может быть надолго, а к ней наверняка присоединятся еще какие-то неожиданные факторы, то приходится удвоить усилия в мобилизации и спасении экономики.

Кризисы, которые пережил мир в последние десятилетия, показывают, что только страны с сильными экономиками могут быть успешными, более или менее безболезненно переживать сложные периоды и в итоге становиться еще сильнее. И если Украина хочет быть в этом клубе богатых и успешных стран, нужно уже сейчас закладывать основы экономической безопасности. И настойчиво работать в этом направлении, наращивая свой потенциал, развивая конкурентные отрасли и избавляясь статуса страны дешевой рабочей силы и сырья.

Американский футуролог Элвин Тоффлер назвал нашу постиндустриальную эпоху "третьей волной" развития общества. Она предоставляет новые возможности, однако и создает значительные риски в плане экономической безопасности. Все меняется в бешеном темпе, коммуникации и логистика упрощается, повышается автоматизация и персонализация производства. Украина не имеет возможности быстро догнать развитые страны по темпам экономического развития, а согласиться на вечную роль сырьевого индустриального "придатка" мы не можем.

Более того, мы находимся в сложном положении - балансируем между рынком труда Европейского Союза и Российской Федерации. И в Европе, и в России более благоприятные условия труда и выше оплата, поэтому мы постоянно теряем тысячи граждан - активных и трудоспособных. Это ослабляет нас не только в экономическом плане, но и военном: чем больше дееспособных украинцев выезжает из страны, тем слабее она становится.

Итак, до тех пор, пока Украина будет оставаться бедной, проигрывая ближайшим соседям, наш суверенитет и территориальная целостность будет под угрозой. Поэтому нам нужно как можно быстрее принимать экономическую доктрину и использовать наши конкурентные преимущества.

Что это за преимущества? Прежде всего, человеческий капитал и смежные отрасли - интеллектуальные услуги, ИТ-сфера, дизайн, исследования и разработки. Для того, чтобы развивать эти отрасли в полной мере, нужно навести порядок в правовой сфере, улучшить деловой климат, уменьшить количество ограничений и проверок для бизнеса.

Экономическая безопасность является ключевым в системе национальной безопасности, потому что она касается всех сфер, входящих в эту систему - политической, социальной, военной, экологической, технологической, информационной и тому подобное. Поэтому нам надо позаботиться о ее обеспечении, взяв за основу "дорожную карту" - системный взвешенный документ. Экономическая доктрина может стать такой дорожной картой. Осталось дождаться его принятия Верховной Радой.