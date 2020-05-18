Пандемия как краш-тест для КСО-проекта

Оксана Куянцева, пиар-менеджер IT-компании Gamingtec

Социальная ответственность бизнеса в западных странах уже давно перестала быть трендом. Скорее, это естественная и неотъемлемая часть успешного предпринимательства. Предлагаю сегодня поговорить о том, почему компаниям не стоит отказываться от проектов корпоративной социальной ответственности (КСО) даже в период пандемии, и чем такие инициативы будут полезны предпринимателям в «посткоронавирусном» мире.

КСО – больше, чем благотворительность

Потребность «помогать» чувствуют многие предприниматели: одни искренне сопереживает нуждающимся, другие знают о том, что прослыть филантропом и меценатом – хорошо для имиджа, но не особо вникают в вопросы, кого и как поддерживать, третьи – чувствуют внутреннюю потребность менять мир. Вот они-то, зачастую, и запускают КСО-проекты.

КСО – это систематическая работа над решением острой социальной проблемы. Самодостаточный долгосрочный проект с четко определенными целями, задачами и результатами, которых планируется достичь.

Перед запуском КСО-проекта разрабатывается стратегия его будущего развития и определяется бюджет, который компания самостоятельно или совместно с партнерами будет выделять на его реализацию. Над проектом зачастую работает отдельная команда, а его значимость для бизнеса оценивается с точки зрения того, насколько он полезен для построения имиджа компании и привлечения новых клиентов. Важно также, чтобы проект был медийным, вызвал общественный резонанс.

Почему нужно финансировать КСО-проекты в период кризиса?

В период карантина особенно актуальным стал вопрос: нужно ли продолжать финансировать уже запущенные КСО-проекты или перераспределить средства на более приоритетные задачи?

Если речь идет о выживании компании, то траты лучше пересчитать. Возможно, поставить КСО-проект на паузу и честно анонсировать, когда его планируется возобновить. Компаниям, которые в кризис хорошо держатся на плаву, важно подумать над тем, как продолжить заниматься КСО-проектом, изменив его формат и адаптировав его, если есть такая необходимость, к новой реальности.

Что дает КСО-проект для бизнеса?

1. Новых клиентов. Эмпатия, уважение, желание быть причастным к хорошему делу – все это мотивирует потенциального покупателя товаров или услуг отдать деньги компании, развивающей социальные проекты.

2. Грамотное позиционирование компании и, как результат, поддержку со стороны всеукраинских и международных общественных и правительственных организаций, которым интересна проблематика. Вслед за ними, видя стабильный рост бизнеса, приходят инвесторы.

3. Команду единомышленников, а не просто рабочий коллектив. Компания, которая делает мир вокруг лучше, привлекательна для хороших кадров, и сотрудники с ней остаются дольше, они чувствуют сплоченность, имеют общие ценности и интересы.

Нужно ли это в кризисный и посткризисный период? Более чем. Во время пандемии многие компании закрылись, а это значит, сейчас самое время формировать пул новых лояльных клиентов. Кризис – лакмусовая бумага, которая выявляет беспринципных предпринимателей. Один бизнесмен в условиях дефицита поднимает цену на свои услуги в три раза, а второй фиксирует «докризисный» прайс и при этом еще и делает отчисления на доставку продуктовых наборов людям, оказавшимся в группе риска (проводит социальные инициативы). Какая из компаний будет более привлекательной для клиентов, очевидно.

Если бизнес выживет в карантин, то его репутация будет зависеть напрямую от того, как он проявил себя в сложный период. Достаточно вспомнить хрестоматийный пример времен Второй мировой войны: за пять центов каждый американский солдат на передовой мог получить бутылку Coca-Cola, несмотря на то, во сколько компании фактически обходилась доставка товаров на линию фронта.

Как адаптировать КСО-проект к условиям карантина

Реализация КСО-проекта во время карантина – непростая задача. В зависимости от специфики проектов, многим потребовалось их переформатировать. Как именно, расскажу на примере образовательных модулей для украинских школьниц по STEM-дисциплинам, инициатором которых стала компания Gamingtec.

Проект STEM is FEM был запущен в начале 2019-2020 учебного года. Конкурсантки на первом этапе проходят открытый отборочный конкурс, а после приезжают в Киев на двухдневный модуль, где слушают лекции, посещают мастер-классы, выполняют творческое задание. Цель проекта – мотивировать девочек, заинтересованных в изучении математики, информатики, химии и биологии, в дальнейшем связать свою жизнь с технологическими отраслями, показать школьницам возможности и перспективы этого направления. Участницы модуля знакомятся с женщинами, которые построили блестящую карьеру, а также посещают экскурсии на отраслевые предприятия.

Первые три модуля успешно прошли в Киеве, конкурс для участия в четвертом стартовал еще до того, как в Украине был введен карантин. Когда стало понятно, что провести обучение в привычном формате не удастся, приняли решение не отменять мероприятие, а перенести активности в онлайн. Мир вокруг изменился за период пандемии, но проблема поддержки девочек не исчезла. Напротив, оставаясь дома, школьники нуждаются в образовательных инициативах, которые бы помогли с пользой провести время и мотивировали не забрасывать учебу.

Для онлайн-модуля STEM is FEM по робототехнике и инженерии была выбрана платформа Zoom. В качестве мотивационных спикеров к нам присоединились не только украинские, но и зарубежные эксперты. Во время карантина многие специалисты перевели работу в онлайн-формат, поэтому смогли выйти в прямой эфир с нашими конкурсантками. И для спикеров, и для школьниц, и даже для самой команды КСО-проекта участие в модуле оказалось полезным: в период неопределенности и растерянности важно быть вовлеченным в стабильный процесс.

При организации онлайн-модуля команда столкнулась с новыми вызовами: мы провели короткий тренинг для спикеров, как пользоваться платформой и использовать все возможности для коммуникации с аудиторией (чат, опросы, “поднятая рука”); подготовили необходимые доступы для участниц модуля, вели активную коммуникацию с подписчиками в социальных сетях.

На «живых» модулях у нас работает профессиональный фотограф. Чтобы получить фотоконтент с онлайн-события, мы провели конкурс среди участниц на самую креативную фотографию. Дипломы и ценные призы отправили почтой.

Лекцию и практическое задание по робототехнике составили так, чтобы все можно было выполнить удаленно без дополнительного оборудования. Девочки разработали прототип робота для борьбы с коронавирусом при помощи программ, доступных онлайн.

В карантинный период деятельность проекта Stem is Fem не прекращается, самое время пробовать новые формы коммуникации. В апреле мы провели экомарафон и встречу с лектором модуля в сети инстаграм, в партнерстве с Фондом народонаселения ООН в Украине в мае анонсировали онлайн-лекцию для подростков о том, как распознать насилие в отношениях, запустили видеочелендж-перевоплощение для участниц сообщества. Все это дает возможность поддерживать интерес девочек к проекту, в кругу единомышленников они чувствуют стимул к саморазвитию.

Продолжение работы над КСО-проектом в период карантина – надежная инвестиция в собственный имидж для респектабельных и социально-ответственных компаний. Это краш-тест для целей КСО, ведь именно в период кризиса становится понятно, реально ли существует та проблема, которую призван решить проект, или это надуманная история, не имеющая ничего общего с концепцией устойчивого развития общества. И, главное, это проверка на то, насколько хорошо в компании развито планирование: развитие КСО-проекта – весомая часть стратегии развития компании, в целом, и промахов здесь быть не может.