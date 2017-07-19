Пакет законопроектов об ограничении е-декларирования для антикоррупционных организаций оптимален и сбалансирован

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин считает, что внесенный президентом пакет законопроектов по ограничению электронного декларирования для антикоррупционных общественных организаций является оптимальным и сбалансированным, позволяет организациям вести деятельность без оглядок.

"Президент настроен на то, чтобы полностью исключить разговоры о том, что е-декларирование может быть использовано как инструмент давления. Я думаю, что внесенные предложения достаточно оптимальны и сбалансированы. Они позволяют общественным организациям вести деятельность без всяких оглядок, и обеспечивают определенный финансовый контроль", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

И.Райнин также отметил, что не видит в заполнении е-декларации проблемы, и выступает за то, чтобы общественные организации могли свободно осуществлять свои функции контроля, мониторинга, "но не политической деятельности".

"Заполнение электронной декларации - это открытость и прозрачность, о которых много говорят. В этом нет ничего страшного. Если ты готов заниматься деятельностью, которая связана с управленческими функциями или влиянием на общественное мнение, – заполни декларацию",- подчеркнул глава АП.

И.Райнин также добавил, что к рассмотрению внесенных президентом предложений депутаты вернутся осенью.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 268 голосами одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.

Как сообщила пресс-служба главы государства, речь идет о проектах законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

Полный текст интервью главы администрации президента Украины И.Райнина будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.