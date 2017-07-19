АП видит своими партнерами мэров городов-миллионников

В администрации президента Украины видят в мэрах крупных городов своих партнеров, сообщил глава АП Игорь Райнин.

"Партнеров. Высокое доверие к мэру – это абсолютно закономерная вещь. Во-первых, потому, что человек избирается и приходит сразу с каким-то базовым кредитом доверия, во-вторых, он работает на конкретной территории с людьми", - сказал И.Райнин в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос "Вы видите в мэрах крупных городов конкурентов или партнеров?".

Глава президентской администрации отметил, что мэры являются также резервом для будущей государственной власти. "Немало примеров, когда мэры становятся руководителями центральных органов власти", - сказал И.Райнин.

По его мнению, мэр в первую очередь хозяйственник и должен заниматься проблемами дорог, утилизацией мусора, проблемами ЖКХ, общением с людьми, а уже потом политикой.

"Когда решаются основные вопросы, когда у тебя в городе чисто, когда ясна ситуация в жилищно-коммунальной сфере, решен вопрос с дорогами, парками и есть взаимопонимание с людьми, тогда возможно через эти составляющие успешной деятельности можно назвать себя политиком. А не через месседжи, заявления, ток-шоу", - уточнил И.Райнин.

Он добавил, что увеличение финансирования местных советов, в частности городов, в 3-4 раза, позволяет быть успешным как мэру, так и громаде.

Полный текст интервью главы администрации президента Украины И.Райнина будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.