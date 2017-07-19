Система государственной власти в Украине достаточно сбалансирована - Райнин

Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин считает систему государственной власти в Украине достаточно сбалансированной, а конституционные изменения должны обсуждаться с позиции развития страны.

"По моему мнению, система государственной власти на сегодня достаточно сбалансирована. Хотя, безусловно, предела совершенству нет. Нужны ли конституционные изменения? Нужно обсуждать с позиций развития страны. Что это даст в итоге, и какая система наиболее оптимальная", - сказал И.Райнин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, по его словам, еще не было профессиональной дискуссии на тему необходимости внесения изменений в Конституцию.

И.Райнин подчеркнул, что в отношениях между президентом и премьер-министром Украины нет конфликта, однако существуют дискуссии по отдельным вопросам.

"Есть ли конфликт между президентом и премьером? Четко могу сказать: конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют, и это нормально, без них, наверное, тоже было бы неправильно, но если взять те истории, которые подаются в информпространстве, говорю ответственно – эти истории сильно преувеличены", - подчеркнул глава АП.

Он уточнил, что вопросы, возникающие в процессе взаимодействия президентской вертикали и Кабинета министров, решаются оперативно.

И.Райнин добавил, что не видит на сегодняшний день рисков разбалансирования работы Кабмина из-за наличия конфликтов между отдельными министерствами.

"Правительство коалиционное, а значит, предполагает наличие управленческих команд. Цель общая – развитие страны, подходы могут быть разные. Это нормально. Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - уточнил глава президентской администрации.

Полный текст интервью главы Администрации президента И.Райнина будет обнародован позже на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.