Партии обязаны нести политическую ответственность за депутатов, обвиняемых в коррупции – Райнин

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин считает, что партии должны нести политическую ответственность за депутатов в своих рядах, которые были обвинены в коррупционной деятельности, однако ответственность должно нести и общество.

"Политическую ответственность нести обязаны. Но это также вопрос и к обществу. Именно люди в момент голосования дают политическую оценку и политикам, и партиям. Здесь и возникает политическая ответственность", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, должны ли нести ответственность, в том числе политическую, партии, которые взяли к себе людей, обвиняемых в коррупционной деятельности.

И.Райнин отметил, что политические силы также должны пресекать популизм и политическое мошенничество.

"Сами политические силы должны пресекать популистские обманы населения и политическое мошенничество. Если они политики, конечно. Суть политики не в обмане, а в последовательных действиях и ответственной государственной позиции", - добавил глава АП.

Кроме того, И.Райнин выразил мнение, что депутатская неприкосновенность представляет проблему, а позиция президента заключается в отмене этой нормы как таковой.

"Я думаю, что есть гораздо более важная проблема – это наличие неприкосновенности. Позиция президента по этому вопросу очень четкая – это отмена нормы о неприкосновенности. Все равны перед законом, и это абсолютно логично", - рассказал И.Райнин.

Полный текст интервью главы администрации президента Украины И.Райнина будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.