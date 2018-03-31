События

02:48 31.03.2018

Глава АП Райнин задекларировал за 2017 год более 537 тыс. грн. зарплаты

Глава АП Райнин задекларировал за 2017 год более 537 тыс. грн. зарплаты

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин задекларировал за 2017 год доходы в виде заработной платы 537 тыс.776 грн. и   процента банковского вклада в размере 1601 грн.

Согласно электронной декларации расходы у главы администрации в прошлом году составили 167 тыс.900 грн.

И.Райнин хранит наличными 30 тысяч долларов США, 18 тысяч евро, 200 тысяч грн. На счёте в ПАТ "Мегабанк"  у  него находится 67 тыс. 217 грн.

Глава АП владеет квартирой в Харькове 74 кв.м и арендует комнату (25,8 кв.м) в гостинице в Киеве.

Никаких транспортных средств И.Райнин не имеет.

Супруга главы администрации президента Анна Райнина в прошлом году получила 164 тыс. 258 грн. зарплаты в фирме "Охрана труда" (Харьков), бенефициаром которой является. У нее задекларированы дивиденды 30 тыс. 838 грн., наличные 10 тысяч долларов США, 50 тысяч грн. и квартира в Харькове (64,8 кв.м), собственником которой является другое лицо.

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Интерфакс-Украина
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