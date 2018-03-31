Глава АП Райнин задекларировал за 2017 год более 537 тыс. грн. зарплаты

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин задекларировал за 2017 год доходы в виде заработной платы 537 тыс.776 грн. и процента банковского вклада в размере 1601 грн.

Согласно электронной декларации расходы у главы администрации в прошлом году составили 167 тыс.900 грн.

И.Райнин хранит наличными 30 тысяч долларов США, 18 тысяч евро, 200 тысяч грн. На счёте в ПАТ "Мегабанк" у него находится 67 тыс. 217 грн.

Глава АП владеет квартирой в Харькове 74 кв.м и арендует комнату (25,8 кв.м) в гостинице в Киеве.

Никаких транспортных средств И.Райнин не имеет.

Супруга главы администрации президента Анна Райнина в прошлом году получила 164 тыс. 258 грн. зарплаты в фирме "Охрана труда" (Харьков), бенефициаром которой является. У нее задекларированы дивиденды 30 тыс. 838 грн., наличные 10 тысяч долларов США, 50 тысяч грн. и квартира в Харькове (64,8 кв.м), собственником которой является другое лицо.