Медицина

11:25 04.04.2018

Минздрав намерен изменить механизм финансирования гемодиализа

Минздрав намерен изменить механизм финансирования гемодиализа

Министерство здравоохранения Украины намерено изменить механизм финансирования лечения пациентов методом гемодиализа, а также внедрить для медицинских учреждений единый тариф на данную услугу.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по результатам встречи с представителями Минздрава и Министерства экономического развития и торговли по выполнению рекомендаций относительно осуществления мероприятий, направленных на развитие конкуренции на рынке оборудования и расходных материалов для гемодиализа.

Согласно сообщению, единый тариф на услугу по гемодиализу для медучреждений планируется внедрить в независимости от их формы собственности.

В министерстве планируют создать систему электронного учета пациентов, которые нуждаются в лечении методом гемодиализа, а также условия для развития конкуренции на рынках соответствующих медицинских изделий.

Реализация данных мероприятий будет способствовать увеличению количества медучреждений по предоставлению услуги по гемодиализу, а также улучшению качества ее оказания, рассчитывают в ведомстве. Кроме того, у пациента появится возможность самостоятельно выбирать и менять учреждение, в котором он получает медпомощь.

Как отмечено в сообщении АМКУ, в Минэкономразвития, в свою очередь, отмечают отсутствие проблем с прохождением процедуры оценки соответствия медизделий для диализа, а также с закупкой расходных материалов для него по сравнению с другой фармпродукцией.

Как сообщалось, в октябре 2017 года АМКУ предоставил Минздраву и МЭРТ обязательные для рассмотрения рекомендации относительно предотвращения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке товаров и услуг по гемодиализу. В частности, комитет рекомендовал разработать и утвердить техусловия или стандарты, которые регулировали бы взаимозаменяемость расходных материалов для каждого из аппаратов гемодиализа, эксплуатируемых в больницах Украины.

Кроме того, АМКУ рекомендовал разработать и утвердить дополнения к протоколам медпомощи пациентам с пятой стадией почечной недостаточности с применением гемодиализа или перитонеального диализа. В частности, указать показания, основания и порядок перевода этих пациентов с использования расходных материалов одного производителя на расходные материалы другого, а также разработать нормативные документы по стандартизации требований к формированию предмета закупки с учетом свойств расходных материалов для гемодиализа по их взаимозаменяемости и оригинальности.

Согласно международным стандартам лечения, каждому пациенту нужно не менее 156 процедур гемодиализа в год.

Ранее Минздрав разработал и вынес на общественное обсуждение проект постановления Кабмина относительно создания реестра пациентов, нуждающихся в лечении методом почечной заместительной терапии.

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