Медицина

10:55 30.12.2016

Новое отделение гемодиазила открыто в Сумской области

Седьмое отделение гемодиализа в Сумской области открыто в Шостке, сообщила пресс-служба Сумской облгосадминистрации.

"Открытием отделения гемодиализа в Шостке мы фактически стопроцентно обеспечиваем доступность медицины для больных хронической почечной недостаточностью", – цитирует начальника управлении здравоохранения Сумской ОДА Сергея Бутенко пресс-служба администрации.

Планируется, что в Шосткинской центральной районной больнице будут проходить гемодиализ пациенты из трех районов, которые ранее ездили на эту процедуру в Суммы.

В настоящее время отделение работает в тестовом режиме, данную процедуру в нем проходят 10 человек из Шосткинского района. С января месяца отделение также будет обслуживать пациентов из Ямпольского и Середино-Будского районов.

По словам С.Бутенко, отделения гемодиализа будут функционировать во всех будущих госпитальных округах области.

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