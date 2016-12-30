Новое отделение гемодиазила открыто в Сумской области

Седьмое отделение гемодиализа в Сумской области открыто в Шостке, сообщила пресс-служба Сумской облгосадминистрации.

"Открытием отделения гемодиализа в Шостке мы фактически стопроцентно обеспечиваем доступность медицины для больных хронической почечной недостаточностью", – цитирует начальника управлении здравоохранения Сумской ОДА Сергея Бутенко пресс-служба администрации.

Планируется, что в Шосткинской центральной районной больнице будут проходить гемодиализ пациенты из трех районов, которые ранее ездили на эту процедуру в Суммы.

В настоящее время отделение работает в тестовом режиме, данную процедуру в нем проходят 10 человек из Шосткинского района. С января месяца отделение также будет обслуживать пациентов из Ямпольского и Середино-Будского районов.

По словам С.Бутенко, отделения гемодиализа будут функционировать во всех будущих госпитальных округах области.