Медицина

16:31 27.12.2017

Медучреждения должны соблюдать корректность расчета стоимости гемодиализа

Медучреждения должны соблюдать корректность расчета стоимости гемодиализа

Медицинские учреждения должны соблюдать корректность расчета стоимости гемодиализа, что позволит увеличить количество пациентов, находящихся на этом лечение, считает представитель глобального офиса производителя продуктов и услуг для пациентов с почечной недостаточностью "Фрезениус Медикал Керр" (Германия) Юрий Кремер.

"Правильный подсчет стоимости процедуры гемодиализа в Украине позволил бы открыть доступ к заместительной терапии почек большему количеству пациентов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в Украине в настоящее время расходы, определяющие стоимость услуги гемодиализа, указаны в принятой Министерством здравоохранения еще в 2011 году Методике расчета стоимости лечения пациентов с почечной недостаточностью.

"Именно эта сумма должна гарантированно возмещаться государством медучреждению, которое предоставляет услугу гемодиализа. На практике по этой методике стоимость услуги считаем только мы (центры гемодиализа компании "Фрезениус Медикал Керр"). В то же время, если бы государственные больницы пересчитали стоимость гемодиализа, то увидели бы, насколько больше пациентов они могут лечить на выделяемые им бюджетные средства", - объясняет он.

По данным "Фрезениус Медикал Керр", согласно официально утвержденной методике расчета стоимости услуги гемодиализа, ее стоимость в центрах гемодиализа "Фрезениус" составляет на 2018 год от 2143 до 2449 грн, в зависимости от применяемой технологии. Другие учреждения здравоохранения информацию о стоимости услуги не разглашают.

Ю. Кремер отметил, что во всех развитых странах в сфере гемодиализа действует механизм возмещения государством расходов на гемодиализ медучреждению, которое его предоставляет. При этом дорогостоящая диализная терапия остается бесплатной для пациента. В зависимости от модели финансирования здравоохранения, расходы на процедуру могут разделяться между государственным бюджетным финансированием и финансированием за счет страховой компании или фонда.

По его словам, сумма возмещения стоимости процедуры гемодиализа в разных странах зависит от спектра услуг, которые компания предоставляет пациентам, и, в частности, в Восточной Европе может колебаться в пределах EUR100-200. В цену процедуры гемодиализа обязательно включается стоимость расходных материалов, медикаментов (в т.ч. эритропоэтин), зарплата персонала, диагностические процедуры, а также опционально – транспортировка пациентов и их питание.

В свою очередь, главный врач диализного центра "Фрезениус Медикал Керр" в городе Кладно (Чехия) Павел Конопасек, отметил, что "Фрезениус Медикал Керр" внедряет практику лечения пациентов с почечной недостаточностью пятой степени, в частности, при помощи процедуры домашнего автоматизированного гемодиализа. При этом средства за эту услугу возмещаются из тех же источников, из которых финансируется обычный гемодиализ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Фрезениус" готов способствовать повышению качества гемодиализа в Украине

Новое отделение гемодиазила открыто в Сумской области

Частные клиники начинают включать гемодиализ в перечень своих услуг – эксперт

Киев ужесточит контроль за изделиями для гемодиализа

АМКУ принял ряд решений в ответ на жалобы ГАК "Лекарства Украины" на нарушения при закупке инсулинов и расходников для гемодиализа

Киевская власть вновь намерена закупить некачественные медпрепараты для гемодиализа - активисты

АМКУ рассмотрит ряд жалоб "Медицинской торговой компании" на нарушения при закупке расходников для гемодиализа

Тендерные предложения по закупке расходников для гемодиализа во Львове будут раскрыты в начале февраля

Финансирование гемодиализа сохранится на уровне прошлого года – замглавы Минздрава

Фракция "Самопомич" просит Кабмин и Минздрав не допустить срыва закупок расходников для гемодиализа

ПОСЛЕДНЕЕ

Программа "Доступные лекарства" дополнена двумя МНН

В системе здравоохранения достаточно денег, если не воровать - Супрун

Президент подпишет закон о медреформе в четверг - Ковтонюк

Кабмин утвердил ряд необходимых для старта медреформы нормативно-правовых актов

Минздрав начал разработку законопроекта о лицензировании врачебной деятельности

Порядок ввоза на территорию Украины лекарств требует урегулирования

Позитивные результаты амбулаторного лечения туберкулеза продемонстрировали 96% участников пилотного проекта

Фармкомпания Mallinckrodt покупает конкурента Sucampo за $1,2 млрд

Кабмин перераспределил около 151 млн грн на помощь по беременности и родам

Комиссия Минздрава определила двух победителей конкурса на вакансии глав директоратов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА