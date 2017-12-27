Медучреждения должны соблюдать корректность расчета стоимости гемодиализа

Медицинские учреждения должны соблюдать корректность расчета стоимости гемодиализа, что позволит увеличить количество пациентов, находящихся на этом лечение, считает представитель глобального офиса производителя продуктов и услуг для пациентов с почечной недостаточностью "Фрезениус Медикал Керр" (Германия) Юрий Кремер.

"Правильный подсчет стоимости процедуры гемодиализа в Украине позволил бы открыть доступ к заместительной терапии почек большему количеству пациентов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в Украине в настоящее время расходы, определяющие стоимость услуги гемодиализа, указаны в принятой Министерством здравоохранения еще в 2011 году Методике расчета стоимости лечения пациентов с почечной недостаточностью.

"Именно эта сумма должна гарантированно возмещаться государством медучреждению, которое предоставляет услугу гемодиализа. На практике по этой методике стоимость услуги считаем только мы (центры гемодиализа компании "Фрезениус Медикал Керр"). В то же время, если бы государственные больницы пересчитали стоимость гемодиализа, то увидели бы, насколько больше пациентов они могут лечить на выделяемые им бюджетные средства", - объясняет он.

По данным "Фрезениус Медикал Керр", согласно официально утвержденной методике расчета стоимости услуги гемодиализа, ее стоимость в центрах гемодиализа "Фрезениус" составляет на 2018 год от 2143 до 2449 грн, в зависимости от применяемой технологии. Другие учреждения здравоохранения информацию о стоимости услуги не разглашают.

Ю. Кремер отметил, что во всех развитых странах в сфере гемодиализа действует механизм возмещения государством расходов на гемодиализ медучреждению, которое его предоставляет. При этом дорогостоящая диализная терапия остается бесплатной для пациента. В зависимости от модели финансирования здравоохранения, расходы на процедуру могут разделяться между государственным бюджетным финансированием и финансированием за счет страховой компании или фонда.

По его словам, сумма возмещения стоимости процедуры гемодиализа в разных странах зависит от спектра услуг, которые компания предоставляет пациентам, и, в частности, в Восточной Европе может колебаться в пределах EUR100-200. В цену процедуры гемодиализа обязательно включается стоимость расходных материалов, медикаментов (в т.ч. эритропоэтин), зарплата персонала, диагностические процедуры, а также опционально – транспортировка пациентов и их питание.

В свою очередь, главный врач диализного центра "Фрезениус Медикал Керр" в городе Кладно (Чехия) Павел Конопасек, отметил, что "Фрезениус Медикал Керр" внедряет практику лечения пациентов с почечной недостаточностью пятой степени, в частности, при помощи процедуры домашнего автоматизированного гемодиализа. При этом средства за эту услугу возмещаются из тех же источников, из которых финансируется обычный гемодиализ.