"Фрезениус" готов способствовать повышению качества гемодиализа в Украине

Производитель продуктов и услуг для пациентов с почечной недостаточностью "Фрезениус Медикал Кер" (Fresenius Medical Care, Германия) готов способствовать повышению качества услуги гемодиализа в Украине, открывая новые диализные центры.

"У нас есть два диализных центра в Украине. Сейчас гемодиализ там получают бесплатно 170 пациентов, и это очень мало. Мы в состоянии предоставлять заместительную терапию гораздо большему числу пациентов", - заявил агентству "Интерфакс-Украина" представитель глобального офиса "Фрезениус Медикал Керр", старший менеджер компании по региональному управлению в странах Восточной Европы Юрий Кремер.

"Если бы учреждение для получения гемодиализа выбирали не врачи, а сами пациенты – они бы делали выбор в пользу высокого качества услуг. Таким образом, больше пациентов получили бы доступ к заместительной терапии. Мы бы очень хотели показать, какую пользу для пациентов и государства принесет смена модели финансирования медучреждений на модель оплаты услуги гемодиализа и развивать в Украине государственно-частное партнерство, чтобы украинские пациенты получали такое же качество медицинской услуги, которое получают пациенты во всем мире - не хуже, чем в Японии или Германии", - он.

Ю.Кремер напомнил, что "Фрезениус" приостановил развитие проекта по созданию 10 центров гемодиализа в Украине. Одна из причин - пациентов отказываются направлять в диализные центры компании и направляют их в переполненные отделения гемодиализа государственных больниц. Таким образом, финансирование процедуры гемодиализа оставалось в бюджетной клинике, а возможности "Фрезениуса" получать оплату за пролеченных им пациентов из госбюджета по системе государственно-частного партнерства ограничены.

В то же время он подчеркнул готовность "Фрезениус Медикал Керр" продолжать развитие проекта по созданию в стране сети клиник, несмотря на то, что в настоящее время он для компании убыточен. Такое решение может быть вынесено при условии принятия нормативных актов, гарантирующих задекларированные в проекте медицинской реформы изменения – оплату медицинской услуги и свободный выбор пациентом учреждения здравоохранения.

"Фрезениус Медикал Кер" оперирует 3,624 тыс. клиниками в 45 странах мира, где проходят лечение 310,73 тыс. пациентов с хронической болезнью почек.

В настоящее время в Украине гемодиализ получает около 6 тыс. пациентов, что составляет 25% от всех нуждающихся. В целом по стране гемодиализ получают 125 пациентов на 1 млн населения, в Беларуси - 285, Польше – 456, Германии – 950.

Согласно международным стандартам лечения, каждому пациенту необходимо не менее 156 процедур гемодиализа в год.