Минздрав планирует создать реестр пациентов, нуждающихся в гемодиализе до октября 2018г

Министерство здравоохранения Украины в связи с запланированным на 2018 год пилотным проектом по трансплантации почки, на реализацию которого предусмотрено из госбюджета 112 млн грн, инициирует создание реестра пациентов, нуждающихся в лечении методом почечной заместительной терапии.

Согласно проекту постановления Кабинета министров Украины, опубликованному на сайте Минздрава, ведомство до 1 июня должно разработать положение о реестре, а до 1 октября определить администратора реестра, беспечить его создание и введение в эксплуатацию.

Ведомство возьмет на себя формирование и ведение списка пациентов, которым может быть проведена трансплантация почки от трупного донора и обеспечит обмен данными между реестром и единой государственной информационной системой трансплантации, предусмотренной законом "О трансплантации органов и других анатомическим материалов человека".

В случае принятия постановления, с 1 января 2019 года трансплантация почки осуществляется реципиенту в порядке очереди, определенной в соответствии со списком пациентов, который в свою очередь формируется на основании данных реестра.

Кроме того, в соответствии с данными реестра, осуществляется также и расчет потребности в медицинских изделиях и лекарствах, необходимых для лечения пациентов методом гемодиализа.

Как отмечено в пояснительной записке, создание реестра является необходимым мероприятием для успешной реализации пилотного проекта.

"Применение указанного инструмента не только комплексно решает все описанные проблемы, но и позволяет свести к минимуму возможность злоупотреблений при определении очередности проведения оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки, а также гарантировать соблюдение принципа общедоступности медицинской помощи", - отмечено в сопроводительных документах.

Помимо достоверного перечня пациентов, нуждающихся в трансплантации, а также решения вопроса очередности проведения операций, реестр даст возможность отслеживать качество и эффективность лечения до операции, а также результаты проведения трансплантации и профилактической иммуносупрессивной терапии.

Как сообщалось, Минздрав разработал проект порядка функционирования системы eHealth, в соответствии с которым распорядителем и владельцем всех реестров в системе здравоохранения, за исключением реестров медицинских специалистов и субъектов хоздеятельности является Национальная служба здоровья Украины.

Пилотный проект по развитию системы трансплантации, предусматривает компенсацию из бюджета затрат клиникам за проведение таких операций. Реализация пилота запланирована в пяти регионах Украины - Запорожье, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и в Киеве.