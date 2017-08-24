Следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство"

По факту взрыва на улице Грушевского в Киеве открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц", сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению", - отмечается в сообщении.

В настоящее время установлено, что в больничные учреждени с телесными повреждениями доставили трех человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. "Информация об их состоянии уточняется", - сообщили в полиции.

На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

Информация о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского поступила в полицию в 14.06.