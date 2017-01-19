Столкновение националистов и правоохранителями произошло на Грушевского при попытке митингующих поджечь шины на дороге

Представители "Организации украинских националистов" (ОУН), "Правого сектора" и "Белого молота", которые проводили в центре Киева марш в память о событиях 3-летней давности во время Революции достоинства, устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пересечении Парковой аллеи и ул.Грушевского, где на Крещение в 2014г участники революции жгли покрышки с целью препятствовать продвижение силовиков, идущие колонной националисты начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими автомобильные покрышки.

В это время со стороны стадиона им.Лобановского выдвинулась колонна правоохранителей, которая оперативно воспрепятствовала их планам.

В ответ на это националисты бросили покрышки и с криками "Ганьба" начали кидать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки, стороны разошли на некоторое расстояние.