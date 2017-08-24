События

16:58 24.08.2017

Число пострадавших от взрыва на Грушевских увеличилось до трех человек

Число пострадавших от взрыва на улице Грушевского в центре Киева увеличилось до трех человек, сообщили агентству в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

"Получена информация из больницы о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг после 14-ти на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет. Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине. По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство.

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Интерфакс-Украина
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