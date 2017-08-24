События

15:00 24.08.2017

Два человека пострадали в результате взрыва на улице Грушевского в Киеве

Неизвестный предмет взорвался на ул.Грушевского в Киеве, пострадали два человека, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Информация о пострадавших уточняется, отметили в полиции.

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Интерфакс-Украина
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