Следствие отрабатывает несколько версий взрыва на ул.Грушевского в День Независимости

Следственное управление ГУ Национальной полиции в г.Киев отрабатывает несколько версий взрыва, произошедшего 24 августа на ул.Грушевского в Киеве, среди которых – покушение на жизнь военнослужащего и совершение преступления из хулиганских побуждений.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры, по факту взрыва внесены сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом).

"Органом предварительного расследования в настоящее время отрабатывается несколько версий совершения преступления, среди которых – покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках производства оперативными подразделениями устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, исследуются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, в День независимости Украины 24 августа на ул.Грушевского в Киеве произошел взрыва, в результате которого пострадали три человека. Как стало известно, жертвами взрыва оказались родственники Героя Украины, командира роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, капитана Валерия Чибинеева.