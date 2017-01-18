События

18:15 18.01.2017

Кабмин одобрил законопроект о введении премии имени Грушевского

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении государственной премии Украины имени Михаила Грушевского.

"Правительство одобрило проект закона Украины "О внесении изменения в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины", дополнив его государственной премией Украины имени Михаила Грушевского - за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины", - сказано в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января.

Государственная премия Украины имени Михаила Грушевского будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучше научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно президентом Украины.

В сообщении отмечается, что введение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа. А также будет способствовать повышению престижа научных и научно-популярных трудов по истории Украины, активизации научных исторических исследований и созданию национального культурного продукта исторического характера.

"Остро встает потребность в усилении авторитета украинских историков и признанием государством роли исторической науки, поддержки исторических исследований и их популяризации. Введение государственной премии Украины имени Михаила Грушевского имеет целью решение именно этих государственных задач", - цитирует пресс-служба министра культуры Евгения Нищука.

ВАЖНОЕ

Боевики с полуночи 30 раз стреляли по позициям сил АТО

В Киеве произошло вооруженное нападение на почтовое отделение

Австрия профинансирует новую инициативу ПРООН в Черновицкой и Одесской областях

Мэр Львова заявляет о критической ситуации с вывозом твердых бытовых отходов в городе

В заложниках остаются 112 человек, пропавшими без вести числятся 490

ПОСЛЕДНЕЕ

Полторак рассчитывает на помощь иностранных советников в реформе Минобороны

Житель Одесской области стрелял в собаку французского винодела Лакарена, защищаясь от ее нападения

Дни украинского кино в Брюсселе 20 января откроет "Земля" Довженко, еще покажут 4 современные ленты

Военная прокуратура вызвала Парубия как свидетеля по делу о "харьковских соглашениях"

Российская сторона включила экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве активистов Майдана, в список на обмен

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА