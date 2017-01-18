Кабмин одобрил законопроект о введении премии имени Грушевского

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении государственной премии Украины имени Михаила Грушевского.

"Правительство одобрило проект закона Украины "О внесении изменения в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины", дополнив его государственной премией Украины имени Михаила Грушевского - за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины", - сказано в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января.

Государственная премия Украины имени Михаила Грушевского будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучше научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно президентом Украины.

В сообщении отмечается, что введение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа. А также будет способствовать повышению престижа научных и научно-популярных трудов по истории Украины, активизации научных исторических исследований и созданию национального культурного продукта исторического характера.

"Остро встает потребность в усилении авторитета украинских историков и признанием государством роли исторической науки, поддержки исторических исследований и их популяризации. Введение государственной премии Украины имени Михаила Грушевского имеет целью решение именно этих государственных задач", - цитирует пресс-служба министра культуры Евгения Нищука.