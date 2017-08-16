Инициативами по уменьшению количества получателей стипендий до 15% правительство убивает отечественное образование, заявляют в "Нашем крае"

Партия "Наш край" предлагает выдавать зарплату только 15% чиновников, в ответ на инициативу Министерства финансов Украины сократить число студентов, получающих стипендии, до 15%, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

""Наш край" считает, что такими "реформами" правительство убивает отечественное образование и лишает будущие поколения украинцев доступного образования", - цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии в среду.

Политик напомнил, что подобные инициативы появились после того, как разразился скандал с потерей около 40 тыс. заявлений абитуриентов о поступлении в вузы.

"Сначала Минобразования провалило вступительную кампанию, потеряв 40 тыс. заявлений абитуриентов, а теперь вместе с Минфином хочет уменьшить количество студентов, получающих стипендии. Видимо, следующей "реформой" станет полная отмена стипендий и тотальное платное образование", — отмечает А.Мазурчак.

Поэтому встречной инициативой политсила предлагает выдавать зарплату только 15% чиновников. "Если чиновники хотят давать стипендии только 15% студентов, то и зарплату должны получать только 15% чиновников. Они должны на себе прочувствовать то издевательское отношение, которое они демонстрируют по отношению к молодому поколению", — заявил А.Мазурчак.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины намерено в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%. По словам заместителя министра финансов Сергея Марченко, на сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов.