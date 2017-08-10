"Наш край" считает недостаточной мерой отставку замглавы Минздрава Сивак для обеспечения украинцев вакцинами и лекарствами

Партия "Наш край" расценивает как признание провала в обеспечении украинцев лекарствами и вакцинами отставку заместителя министра здравоохранения Оксаны Сивак, однако отмечает недостаточность такой меры для решения проблемы.

"Под давлением заявлений о непрофессиональных действиях руководства Минздрава в системе здравоохранения наконец произошли кадровые изменения, но это не решает проблему отсутствия жизненно важных лекарств и вакцин", - цитирует в четверг сопредседателя партии "Наш край" Александра Мазурчака пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что несмотря на катастрофическую ситуацию с ботулизмом и другими инфекционными заболеваниями, Минздрав продолжает заниматься пропагандой медреформы, а не здоровьем украинцев.

"Наш край" требует немедленно обеспечить все больницы жизненно необходимыми лекарствами и вакцинами.

"Все больницы в стране должны быть немедленно укомплектованы сыворотками, вакцинами и лекарствами от острых инфекционных заболеваний. Украинцы ждут не отставок, а быстрого и надежного решения проблем", - отметил А.Мазурчак.

Политик выразил убеждение, что если руководство Минздрава и в дальнейшем будет настойчиво демонстрировать полное пренебрежение к здоровью и жизни украинцев, то дальнейшие кадровые изменения неотвратимы.

Как известно, 9 августа заместитель министра здравоохранения Украины О.Сивак ушла с должности.