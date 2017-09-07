"Наш край" требует от правительства обеспечить украинцев бесплатной медициной и достойной пенсией

В партии "Наш край" считают, что медицинская реформа уничтожит в Украине бесплатную медицину, а принятие пенсионной реформы отбросит украинцев за черту бедности.

"Пенсионная реформа, которую предлагает правительство, уменьшит количество получателей пенсий в связи с повышением требований к страховому стажу, а медицинская реформа полностью уничтожит медицинскую отрасль и право людей на бесплатную медицину. В случае принятия этих реформ – миллионы украинцев окажутся за чертой бедности и без медицинской помощи. Однако правительство продолжает настаивать на нарушении Конституции", – заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба партии в четверг.

По словам А.Мазурчака, правительство продолжает проталкивать через Верховную Раду реформы, которые противоречат Конституции Украины, но на которых настаивает Международный валютный фонд.

"Ничего общего с реформированием они не имеют, а направлены исключительно на механическое выполнение требований МВФ и других западных институтов. Правительственные законопроекты еще до рассмотрения должны быть приведены в соответствие с действующей Конституцией и другими законами", – заявил А.Мазурчак.

В "Нашем крае" требует от власти соблюдать Конституцию Украины. "Конституция – единственное, что пока не успело уничтожить правительство, но в случае принятия реформ у украинцев не будет прав и возможностей на достойную жизнь, лечение и пенсионное обеспечение", – резюмировал А.Мазурчак.

В партии напомнили, что на заседании Кабинета министров были представлены ключевые законопроекты, требующие принятия парламентом, а также анонсированы новые принципы сотрудничества с законодательной ветвью власти. В правительственный пакет вошли 5 реформ: медицинская, пенсионная, образовательная, электронные доверительные услуги и международные стандарты финотчетности.