"Наш край" требует от ЦИК немедленно назначить выборы в более чем 160 объединенных тергромадах

Партия "Наш край" требует разблокировать избирательный процесс в более чем 160 объединенных территориальных громадах (ОТГ) и немедленно назначить дату выборов, заявил сопредседатель "Нашего края" Александр Мазурчак в обращении к Центральной избирательной комиссии.

"Каждую неделю в ЦИК поступают заявления на проведение выборов в ОТГ из районных администраций с полным пакетом документов. Сегодня 722 местных совета образовали 163 громады, которые готовы к объединению и ждут, когда власть перестанет тормозить процесс образования ОТГ и объявит дату выборов. Власть должна немедленно разблокировать избирательный процесс", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии во вторник.

По его словам, власть целенаправленно затягивает процесс выборов в новых ОТГ по всей стране, пытаясь сохранить контроль в регионах.

А.Мазурчак подчеркнул, чтобы новые ОТГ успели сформировать местный бюджет, выборы надо провести до начала октября.

"Если выборы не состоятся до начала октября – более полутора сотен ОТГ не смогут вовремя сформировать местный бюджет и, соответственно, районная государственная власть оставит за собой контроль и влияние", – сообщил политик.

Он добавил, ситуация осложняется тем, что еще 90 громад находятся в процессе завершения объединения и готовят обращение в ЦИК.

"Так в 9 ОТГ облгосадминистрации уже готовят обращение в ЦИК, 53 ОТГ на стадии завершения принятия решения об объединении, а 28 ОТГ ждут заключения от ОГА. Для власти это может стать основанием для дальнейшего затягивания выборов", – отметил А.Мазурчак.

"Наш край" требует от ЦИК ускорить процесс рассмотрения заявок из регионов и немедленно назначить на конец сентября местные выборы.

В "Нашем крае" напомнили, что 12 июля 2017 года вступил в силу закон, который обеспечивает финансирование выборов в объединенных территориальных громадах в 2017 году. Законом увеличены на 272,3 млн грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. На рассмотрении ЦИК находятся обращения от облгосадминистраций по назначению первых выборов в 163 объединенных территориальных громадах, в состав которых вошли 722 местных совета.