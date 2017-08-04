Партия "Наш край" требует от власти остановить политическое давление на партию в связи с вызовом в областную прокуратуру руководителя фракции "Нашего края" в Киевском областном совете Ярослава Добрянского, говорится в заявлении партии.

"В пятницу (4 августа – ИФ.), накануне выходных, Ярослава Добрянского вызвали в прокуратуру – вероятно с целью вручить подозрение, в худшем случае – взять под арест. Из-за двух выходных дней у него не будет возможности немедленно опротестовать решение прокуратуры. Это попытка лишить гражданина Украины возможности законно защищать свои права. Мы требуем от власти остановить политическое давление и прекратить преследовать наших партийцев", - сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба партии в пятницу.

"Наш край" считает, что прокуратура выполняет политический заказ сделать партию контролируемой и управляемой в ручном режиме.

"Попытка сделать из нашей политической силы "ручную" партию — не пройдет. "Наш край" и в дальнейшем будет защищать своих партийцев, отстаивать конституционные права всех украинцев и требовать от власти выполнять свои обещания и соблюдать законы", - говорится в заявлении партия.